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Севилья арендовала 20-летнего защитника Брайтона
Подтверждено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" арендовала аргентинского левого защитника Валентина Барко из "Брайтона" до конца сезона 2024/25.
В контракте 20-летнего игрока нет пункта о выкупе.
???? Valentín Barco signs on a season-long loan.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 23, 2024
Барко присоединился к "Брайтону" 20 января 2024 года. За это время футболист успел сыграть лишь 7 матчей.
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Источник:sevilla fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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