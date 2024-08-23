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Севилья арендовала 20-летнего защитника Брайтона

Испания
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Севилья арендовала 20-летнего защитника Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Севилья" арендовала аргентинского левого защитника Валентина Барко из "Брайтона" до конца сезона 2024/25.

В контракте 20-летнего игрока нет пункта о выкупе.

Барко присоединился к "Брайтону" 20 января 2024 года. За это время футболист успел сыграть лишь 7 матчей.

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Источник:
sevilla fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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