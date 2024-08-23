Сельта дома победила Валенсию - 3:1. Видео голов и обзор матча

"Сельта" победила в матче против "Валенсии" в рамках второго тура Ла Лиги.

"Летучие мыши" в первом тайме забили первыми, но позже пропустили вдвое больше. А после перерыва "Сельта" закрепила свою победу, забив третий мяч.

2-й тур Ла Лиги.

"Сельта" - "Валенсия" 3:1

Голы: Мингеза (23'), Аспас (28'), Бельтран (60') - Лопес (14)