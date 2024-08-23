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Сельта дома победила Валенсию - 3:1. Видео голов и обзор матча
Сельта - Валенсия ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.08.2024⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сельта" победила в матче против "Валенсии" в рамках второго тура Ла Лиги.
"Летучие мыши" в первом тайме забили первыми, но позже пропустили вдвое больше. А после перерыва "Сельта" закрепила свою победу, забив третий мяч.
2-й тур Ла Лиги.
"Сельта" - "Валенсия" 3:1
Голы: Мингеза (23'), Аспас (28'), Бельтран (60') - Лопес (14)
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