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Сельта дома победила Валенсию - 3:1. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Сельта - Валенсия ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.08.2024⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Сельта дома победила Валенсию - 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сельта" победила в матче против "Валенсии" в рамках второго тура Ла Лиги.

"Летучие мыши" в первом тайме забили первыми, но позже пропустили вдвое больше. А после перерыва "Сельта" закрепила свою победу, забив третий мяч.

2-й тур Ла Лиги.

"Сельта" - "Валенсия" 3:1

Голы: Мингеза (23'), Аспас (28'), Бельтран (60') - Лопес (14)

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