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Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты
Игрок выбыл минимум на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance
Полузащитник "Реала"
Это довольно редкий случай травмы, поскольку эта уникальная мышца, она отсутствует у более чем 10% населения планеты.
Подошвенная мышца - это длинная, тонкая мышца, расположенная в задней части голени. Ее функции до конца не изучены, но известно, что она играет определенную роль в сгибании колена и стопы.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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