  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты

Испания
Обновлено

Игрок выбыл минимум на месяц

Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance

Новина українською

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил травму тонкой подошвенной мышцы правой ноги.

Это довольно редкий случай травмы, поскольку эта уникальная мышца, она отсутствует у более чем 10% населения планеты.

Подошвенная мышца - это длинная, тонкая мышца, расположенная в задней части голени. Ее функции до конца не изучены, но известно, что она играет определенную роль в сгибании колена и стопы.

Читайте такжеБывший голкипер Реала может стать одноклубником Забарного
По теме
yellow-arrow
Сельта дома победила Валенсию - 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико
yellow-arrow
Севилья арендовала 20-летнего защитника Брайтона
Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости