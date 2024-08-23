Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил травму тонкой подошвенной мышцы правой ноги.

Это довольно редкий случай травмы, поскольку эта уникальная мышца, она отсутствует у более чем 10% населения планеты.

Подошвенная мышца - это длинная, тонкая мышца, расположенная в задней части голени. Ее функции до конца не изучены, но известно, что она играет определенную роль в сгибании колена и стопы.