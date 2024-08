Примера. Сельта не ошибается, Валенсия на нуле, чемпион Европы дожал Севилью

"Севилья" без побед в двух стартовых турах сезона. Хаос на "Писхуане" продолжается.

Сегодня "Вильярреал" забил рано — это Данжума по центру прорвался в контратаке и получил своевременный пас от лучшего ассистента минувшего сезона Баэны.

"Севилья" ответила отмененным голом Хуанлу (офсайд в развитии атаки) и ударом Ромеро (потащил Конде).

В целом для нового голкипера "Вильярреала" это был классный матч он также справился с парой очень опасных ударов Сауля и Баде, да и на выходах играл хорошо.

Не сумел отразить Конде только попытку Доди Лукебакьо перед перерывом, но там надо защиту "благодарить". Все проспали лонгбол от Окампоса, и бельгиец расстреливал ворота.

Таким образом, уже на вторую половину команды снова пошли при равном счете, а там больше атаковала "Севилья". Трибуны гнали ее вперед, и моменты возникали, но в итоге "Нервион" не только не победил, но и в плен попал, ведь какими бы интересными ни были его атакующие решения, отсутствие обороны они компенсировать не могли.

Первый звоночек был еще на 69-й минуте, когда Комесанья забил, но ВАР отменил гол из-за офсайда. Ну, а на 94-й минуте чемпион Европы-2024 Айосе Перес провел уже абсолютно легитимный гол - и вновь из бездарно развалившейся центральной зоны.

2-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Лукебакьо, 45+5 — Данжума, 2, Айосе Перес, 90+4

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Салас (Маркао, 77), Педроса — Хуанлу (Эджуке, 71), Агуме, Сауль — Лукебакьо (Соу, 71), Ромеро (Иэначо, 77), Окампос (Навас, 86)

"Вильярреал": Конде — Фемения, Камбвала, Байи (Альбиоль, 85), Серхи Кардона — Ахомаш (Пино, 73), Гейе, Комесанья (Парехо, 73), Баэна — Пепе (Барри, 65), Данжума (Айосе Перес, 65)

Предупреждения: Ромеро, 45+1, Кармона, 81, Маркао, 90+5 — Баэна, 46, Данжума, 63, Байи, 84, Парехо, 88, Айосе Перес, 90+8

С двух побед начинает сезон "Сельта", а "Валенсия" - с двух поражений.

Причем все начиналось сегодня очень хорошо для "Лос Чес" - они забили благодаря акробатическому этюду Мира и голевому чутью Лопеса; затем Коррея прошел всех, но не пробил Вильяра.

"Кельты" по настоящему вступили в игру лишь на 23-й минуте, но сразу с гола — это Аспас гениальным пасом нашел в штрафной Мингесу.

Еще через пять минут Оскар отблагодарил Яго своим ассистом вразрез. К этому стоит привыкать — бывший латераль "Барсы" в Виго играет в позиции чуть ли не вингера.

