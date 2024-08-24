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Примера. Сельта не ошибается, Валенсия на нуле, чемпион Европы дожал Севилью
В Испании стартовал 2-й тур нового чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
"Севилья" без побед в двух стартовых турах сезона. Хаос на "Писхуане" продолжается.
Сегодня "Вильярреал" забил рано — это Данжума по центру прорвался в контратаке и получил своевременный пас от лучшего ассистента минувшего сезона Баэны.
"Севилья" ответила отмененным голом Хуанлу (офсайд в развитии атаки) и ударом Ромеро (потащил Конде).
В целом для нового голкипера "Вильярреала" это был классный матч он также справился с парой очень опасных ударов Сауля и Баде, да и на выходах играл хорошо.
What a save from Diego Conde to deny Loic Bade from scoring ????????????pic.twitter.com/DD2Vjn1GLy— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 23, 2024
Не сумел отразить Конде только попытку Доди Лукебакьо перед перерывом, но там надо защиту "благодарить". Все проспали лонгбол от Окампоса, и бельгиец расстреливал ворота.
Таким образом, уже на вторую половину команды снова пошли при равном счете, а там больше атаковала "Севилья". Трибуны гнали ее вперед, и моменты возникали, но в итоге "Нервион" не только не победил, но и в плен попал, ведь какими бы интересными ни были его атакующие решения, отсутствие обороны они компенсировать не могли.
Первый звоночек был еще на 69-й минуте, когда Комесанья забил, но ВАР отменил гол из-за офсайда. Ну, а на 94-й минуте чемпион Европы-2024 Айосе Перес провел уже абсолютно легитимный гол - и вновь из бездарно развалившейся центральной зоны.
2-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Вильярреал" - 1:2
Голы: Лукебакьо, 45+5 — Данжума, 2, Айосе Перес, 90+4
"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Салас (Маркао, 77), Педроса — Хуанлу (Эджуке, 71), Агуме, Сауль — Лукебакьо (Соу, 71), Ромеро (Иэначо, 77), Окампос (Навас, 86)
"Вильярреал": Конде — Фемения, Камбвала, Байи (Альбиоль, 85), Серхи Кардона — Ахомаш (Пино, 73), Гейе, Комесанья (Парехо, 73), Баэна — Пепе (Барри, 65), Данжума (Айосе Перес, 65)
Предупреждения: Ромеро, 45+1, Кармона, 81, Маркао, 90+5 — Баэна, 46, Данжума, 63, Байи, 84, Парехо, 88, Айосе Перес, 90+8
С двух побед начинает сезон "Сельта", а "Валенсия" - с двух поражений.
Причем все начиналось сегодня очень хорошо для "Лос Чес" - они забили благодаря акробатическому этюду Мира и голевому чутью Лопеса; затем Коррея прошел всех, но не пробил Вильяра.
"Кельты" по настоящему вступили в игру лишь на 23-й минуте, но сразу с гола — это Аспас гениальным пасом нашел в штрафной Мингесу.
Еще через пять минут Оскар отблагодарил Яго своим ассистом вразрез. К этому стоит привыкать — бывший латераль "Барсы" в Виго играет в позиции чуть ли не вингера.
2 - Celta Vigo captain Iago Aspas has scored, assisted and missed a penalty in a single @LaLigaEN match for the second time in his career, after doing so in November 2023 against Athletic Club at San Mamés.— OptaJose (@OptaJose) August 23, 2024
Starring. pic.twitter.com/0pnEejvrio
Перед перерывом Аспас мог добивать "Валенсию", но его пенальти потащил Мамардашвили.
Впрочем, что это изменило? "Валенсия" во втором тайме добилась хоть какой-то остроты только после 80-й минуты. До этого играла только "Сельта", чье преимущество подчеркнул фантастический гол Бельтрана. Из-за пределов штрафной, с лету, в одно касание — само загляденье.
2-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Валенсия" - 3:1
Голы: Мингеса, 23, Аспас, 28, Бельтран, 60 — Диего Лопес, 14
"Сельта": Вильяр — Хави Родригес (Старфельт, 75), Жаилсон, Домингес — Уго Альварес, Дамиан Родригес, Бельтран, Мингеса (Каррейра, 46) — Аспас (Дуран, 87), Дувикас (Борха Иглесиас, 66), Сведберг (Бамба, 65)
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 77), Москера, Гасеровский, Васкес — Рафа Мир (Альберто Мари, 84), Пепелу, Герра (Риоха, 61), Диего Лопес (Техон, 77) — Алмейда, Дуро (Дани Гомес, 77)
Предупреждения: Мингеса, 25, Дамиан Родригес, 78, Бамба, 88
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