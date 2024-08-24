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The Independent: Арсенал нацелился на Нико Уильямса

Испания
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Игрок видит себя только в чемпионате Испании

The Independent: Арсенал нацелился на Нико Уильямса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс стал приоритетной целью "Арсенала", сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета проявляет интерес к вингеру "Атлетик Бильбао" Нико Уильямсу. Отмечается, что 42-летний специалист считает, что приход испанца сделает атаку "Арсенала" более вариативной.

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Руководство "Арсенала" готово заплатить любую сумму за 22-летнего полузащитника, но игрок видит свое будущее только в чемпионате Испании, в частности, в "Барселоне".

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Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги испанец провел один матч без результативных действий.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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