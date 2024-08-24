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The Independent: Арсенал нацелился на Нико Уильямса
Игрок видит себя только в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс стал приоритетной целью "Арсенала", сообщает The Independent.
По информации источника, главный тренер "Арсенала" Микель Артета проявляет интерес к вингеру "Атлетик Бильбао" Нико Уильямсу. Отмечается, что 42-летний специалист считает, что приход испанца сделает атаку "Арсенала" более вариативной.
Руководство "Арсенала" готово заплатить любую сумму за 22-летнего полузащитника, но игрок видит свое будущее только в чемпионате Испании, в частности, в "Барселоне".
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Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги испанец провел один матч без результативных действий.
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