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Барселона согласовала контракт с Кьезой

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Сумма предложения также известна

Барселона согласовала контракт с Кьезой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" согласовала контракт с вингером "Ювентуса" Федерико Кьезой. Об этом сообщает Николо Скира.

Соглашение будет действовать до лета 2027 года. Итальянец будет зарабатывать в Испании четыре миллиона евро в год, а кроме того, еще потенциальные два миллиона евро в виде бонусов.

"Барселона" готова заплатить "Ювентусу" 10 миллионов евро + три миллиона бонусов.

Кьеза не входит в планы главного тренера туринцев Тьяго Мотты. Вингер не провел ни одного товарищеского матча за клуб летом и также не попал в заявку на поединок первого тура Серии А против Комо.

Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает Кьезу в 35 миллионов евро. Его контракт с "Ювентусом" действует до следующего лета.

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Ювентус (Турин) Барселона Федерико Кьеза
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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