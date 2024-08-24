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Барселона согласовала контракт с Кьезой
Сумма предложения также известна
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" согласовала контракт с вингером "Ювентуса" Федерико Кьезой. Об этом сообщает Николо Скира.
Соглашение будет действовать до лета 2027 года. Итальянец будет зарабатывать в Испании четыре миллиона евро в год, а кроме того, еще потенциальные два миллиона евро в виде бонусов.
"Барселона" готова заплатить "Ювентусу" 10 миллионов евро + три миллиона бонусов.
Кьеза не входит в планы главного тренера туринцев Тьяго Мотты. Вингер не провел ни одного товарищеского матча за клуб летом и также не попал в заявку на поединок первого тура Серии А против Комо.
Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает Кьезу в 35 миллионов евро. Его контракт с "Ювентусом" действует до следующего лета.
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