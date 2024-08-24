Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона отпустит дорогостоящего зимнего новичка в другой клуб Ла Лиги
Пока – на правах аренды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "Бетис" договариваются о переходе вингера каталонцев Витора Роке. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Устно клубы уже пришли к согласию. В настоящее время они занимаются оформлением документов.
Это будет аренда. О ее условиях пока неизвестно.
Виктор Роке присоединился к "Барселоне" в январе этого года с "Атлетико Паранаэнсе" за 40 миллионов евро. Он провел в составе "блауграны" 16 матчей, записав на свой счет два гола, две желтые карточки и одну красную.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 30 млн. евро.
Популярное сейчас
- Президент ФК Ужгород: Президент Скалы 1911 готов отвечать за свои слова? Он просто ищет отмазки
- Будковский в Заре, Беллингем травмирован, Мудрик меняет агента. Главные новости за 23 августа
- Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала
- Лунин остается в Реале еще на год, чтобы уйти летом свободным агентом
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО