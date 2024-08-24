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Барселона отпустит дорогостоящего зимнего новичка в другой клуб Ла Лиги

Испания

Пока – на правах аренды

Барселона отпустит дорогостоящего зимнего новичка в другой клуб Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" и "Бетис" договариваются о переходе вингера каталонцев Витора Роке. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Устно клубы уже пришли к согласию. В настоящее время они занимаются оформлением документов.

Это будет аренда. О ее условиях пока неизвестно.

Виктор Роке присоединился к "Барселоне" в январе этого года с "Атлетико Паранаэнсе" за 40 миллионов евро. Он провел в составе "блауграны" 16 матчей, записав на свой счет два гола, две желтые карточки и одну красную.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 30 млн. евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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