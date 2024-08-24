Реал Мадрид — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Невероятно, но факт — перед этим матчем именно "Вальядолид" стоит выше в таблице, чем "Реал".

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В первом туре "Пусела" минимально победила дома "Эспаньол", а вот "Реал" со всеми своими звездами забуксовал на "Сон Моиш" в Мальорке. Очень много ошибок допустила команда Карло Анчелотти, а сам тренер сетовал на отсутствие баланса.

После той игры у Мадрида еще и Джуд Беллингем вылетел на месяц с травмой, так что легче тренеру точно не стало.

Сумеет ли "Вальядолид" на фоне всех проблем "Реал" добиться сенсации — узнаем в воскресенье , 25 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало — в 18:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вальядолід Смотреть трансляцию

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