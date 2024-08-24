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Реал Мадрид — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Вальядолид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid
Невероятно, но факт — перед этим матчем именно "Вальядолид" стоит выше в таблице, чем "Реал".
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В первом туре "Пусела" минимально победила дома "Эспаньол", а вот "Реал" со всеми своими звездами забуксовал на "Сон Моиш" в Мальорке. Очень много ошибок допустила команда Карло Анчелотти, а сам тренер сетовал на отсутствие баланса.
После той игры у Мадрида еще и Джуд Беллингем вылетел на месяц с травмой, так что легче тренеру точно не стало.
Сумеет ли "Вальядолид" на фоне всех проблем "Реал" добиться сенсации — узнаем в воскресенье, 25 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало — в 18:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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