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Реал Мадрид — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" — "Вальядолид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

Невероятно, но факт — перед этим матчем именно "Вальядолид" стоит выше в таблице, чем "Реал".

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В первом туре "Пусела" минимально победила дома "Эспаньол", а вот "Реал" со всеми своими звездами забуксовал на "Сон Моиш" в Мальорке. Очень много ошибок допустила команда Карло Анчелотти, а сам тренер сетовал на отсутствие баланса.

После той игры у Мадрида еще и Джуд Беллингем вылетел на месяц с травмой, так что легче тренеру точно не стало.

Сумеет ли "Вальядолид" на фоне всех проблем "Реал" добиться сенсации — узнаем в воскресенье, 25 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало — в 18:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вальядолід
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