Барса включила незарегистрированного игрока в заявку на матч с Атлетик Бильбао

Сегодня "Барселона" в 20:00 сыграет против "Атлета Бильбао" в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

"Барселона" опубликовала заявку на сегодняшнюю игру, в список вошел 26-летний Дани Ольмо, однако хавбек по-прежнему не зарегистрирован по "Барселоне".

Добавим, что каталонцы обозначили Ольмо в заявке звездочкой, уточнив, что игрок ждет регистрации.

Напомним, потому, что испанского хавбека не могут зарегистрировать, Ольмо пропустил матч первого тура чемпионата Испании против "Валенсии".