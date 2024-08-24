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Хуммельс стал основной целью для Реала Сосьедад на позицию центрбека. Защитник думает о предложении
Также клуб ищет усиление атаки
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Реал Сосьедад" продвигается в переговорах по подписанию защитника Матса Хуммельса. Об этом сообщает Фабрицио Романо
Немец стал основной целью басков на это трансферное окно для усиления позиции центрбека. Пока клуб ожидает ответа от самого игрока.
Кроме этого "Реал Сосьедад" находится в поисках нового нападающего. Клуб хочет вскоре усилить и эту позицию.
Хуммельс находится без команды с июля этого года. Он покинул "Боруссию" Дортмунд по истечении срока действия контракта.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в пять миллионов евро.
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