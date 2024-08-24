  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Атлетик: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Атлетик: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Баски долго не могут пробить оборону каталонцев в чемпионате

Барселона – Атлетик: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Атлетик" по-разному начали сезон. "Блауграна" победила в гостях "Валенсию" (2:1), а баски дома сыграли вничью с "Хетафе" (1:1). В рамках Ла Лиги "Атлетик" не забивает "Барсе" уже пять матчей. Сможет ли он размочить эту серию сегодня?

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, второй тур

24 августа, 20:00. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

"Барселона" – "Атлетик"

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Барселона - Атлетік
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Хуммельс стал основной целью для Реала Сосьедад на позицию центрбека. Защитник думает о предложении
yellow-arrow
Барса включила незарегистрированного игрока в заявку на матч с Атлетик Бильбао
yellow-arrow
Реал Мадрид — Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости