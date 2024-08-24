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Барселона – Атлетик: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Баски долго не могут пробить оборону каталонцев в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "Атлетик" по-разному начали сезон. "Блауграна" победила в гостях "Валенсию" (2:1), а баски дома сыграли вничью с "Хетафе" (1:1). В рамках Ла Лиги "Атлетик" не забивает "Барсе" уже пять матчей. Сможет ли он размочить эту серию сегодня?
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Чемпионат Испании, второй тур
24 августа, 20:00. "Эстадио Олимпико" (Барселона)
"Барселона" – "Атлетик"
Трансляція матчу Барселона - АтлетікСмотреть трансляцию
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