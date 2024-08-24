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Цыганков готовится к своему первому матчу в сезоне. Украинец попал в заявку Жироны на 2-й тур Ла Лиги
Возможно получит игровые минуты
фото - Getty Images
Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в заявку "Жироны" на матч 2-го тура Ла Лиги, в котором команда будет противостоять "Атлетико".
Напомним, из-за травмы Цыганков пропустил все контрольные матчи на летних тренировочных сборах и не играл в 1-м туре Ла Лиги.
???? CONVOCATÒRIA#AtletiGirona pic.twitter.com/rsxGuadKCw— Girona FC (@GironaFC) August 24, 2024
Поединок "Атлетико" - "Жирона" состоится в воскресенье, 25-го августа. Начало - в 22:30.
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