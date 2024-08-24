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Атлетико — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Атлетико" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетико" примет "Жирону" - и это матч двух полпредов Испании в Лиге чемпионов-2024/25. Кто бы мог в такое поверить пару лет назад?
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Главный вызов для каталонцев сейчас — не развалиться после умопомрачительного успеха минувшего сезона. Для этой цели они сохранили Цыганкова и подписали ряд новичков, но и потеряли многих — Алейша, Довбика, Савиньо, Коуто.
В 1-м туре и "Жирона", и "Атлетико" сыграли вничью, продемонстрировав много слабых мест. Но, конечно, у себя на "Метрополитано" именно "Матрасники" будут фаворитом.
Сумеет ли команда Мичела в очередной раз удивить фаворита — узнаем в воскресенье, 25 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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