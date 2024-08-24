Атлетико — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Атлетико" примет "Жирону" - и это матч двух полпредов Испании в Лиге чемпионов-2024/25. Кто бы мог в такое поверить пару лет назад?

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Главный вызов для каталонцев сейчас — не развалиться после умопомрачительного успеха минувшего сезона. Для этой цели они сохранили Цыганкова и подписали ряд новичков, но и потеряли многих — Алейша, Довбика, Савиньо, Коуто.

В 1-м туре и "Жирона", и "Атлетико" сыграли вничью, продемонстрировав много слабых мест. Но, конечно, у себя на "Метрополитано" именно "Матрасники" будут фаворитом.

Сумеет ли команда Мичела в очередной раз удивить фаворита — узнаем в воскресенье , 25 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:30 по Киеву.

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