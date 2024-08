Примера. Барселона — Атлетик 2:1. Левандовский победил басков и невезение

"Барселона" дома по делу одолела "Атлетик" во 2-м туре Ла Лиги.

Уже со старта было видно, что у гостей не выходит контригра. "Барса" слишком комфортно чувствовала себя на поле, создавала моменты, игроки были в настроении и улыбались.

Первым забить мог Рафинья, но его удар в интересном прыжке пришелся во вратаря.

Дальше был гол — это вундеркинд Ямаль закрутил мяч под штангу с левой метров с 21-22.

12 - Among players born since 2005, only Mathys Tel (17 - 12 goals and 5 assists) has more goal involvements in the top five European leagues than Lamine Yamal (12 - 6 goals and 6 assists, the same as Désiré Doué, 7 and 5).



