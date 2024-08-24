Примера. Барселона — Атлетик 2:1. Левандовский победил басков и невезение

"Барселона" дома по делу одолела "Атлетик" во 2-м туре Ла Лиги.

Уже со старта было видно, что у гостей не выходит контригра. "Барса" слишком комфортно чувствовала себя на поле, создавала моменты, игроки были в настроении и улыбались.

Первым забить мог Рафинья, но его удар в интересном прыжке пришелся во вратаря.

Дальше был гол — это вундеркинд Ямаль закрутил мяч под штангу с левой метров с 21-22.

12 - Among players born since 2005, only Mathys Tel (17 - 12 goals and 5 assists) has more goal involvements in the top five European leagues than Lamine Yamal (12 - 6 goals and 6 assists, the same as Désiré Doué, 7 and 5).



Artist. pic.twitter.com/4G3cmgIocL — OptaJose (@OptaJose) August 24, 2024

И даже третий супершанс был у “Барсы" в первом тайме — теперь уже Левандовского вывели на ворота, но он пробил с острого угла в штангу.

А что Бильбао? Он долго не подавал признаков жизни, но стоило перейти в настоящую атаку в конце тайма, как сразу пенальти и гол. Кубарси зажевал ногу Беренгера, сам того не желая, и ВАР подсказал это Мансано, а Сансет с точки пробил блестяще.

Ясно, такой сценарий расстроил "Барсу" - счет-то был совсем не по игре. Но команда Флика отреагировала хорошо — без нервов продолжили делать то, что делали.

Особенно нравился Алекс Бальде — он сегодня съедал всех, кто против него. Активно помогал ему в этом Рафинья. Быстро адаптируется к элите 17-летний Берналь.

24 - Youngest Athletic Club players to reach 25 goals in @LaLigaEN in the 21st century:



1. Fernando Llorente (23 years and 320 days).

2. Iker Muniain (24 years and 41 days).

3. OIHAN SANCET (24 years and 121 days).



Mark. pic.twitter.com/cn8yrWzuLb — OptaJose (@OptaJose) August 24, 2024

У "Атлетика" не было на это ответа — он отбегал второй тайм еще стерильнее, чем первый. А вот у "Барсы" один лишь Левандовский имел сразу три отличных момента — сперва пробил в штангу, затем в Падилью и, наконец, с третьего раза прошил голкипера ударом низом.

Таким образом, три гола уже у Роберта в двух турах, а у "Барсы" - максимальные 6 очков. Хороший старт для Флика. А вот у Бильбао всего один балл и много вопросов к игре.

2-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Атлетик" - 2:1

Голы: Ямаль, 24, Левандовский, 75 — Сансет, 42 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде (Мартин, 90+1) — Берналь (Эрик Гарсия, 83), Педри — Ямаль (Виктор, 90+1), Рафинья, Ферран Торрес (Фермин Лопес, 63) — Левандовский

"Атлетик": Падилья — Лекуэ, Вивиан, Йерай, Берчиче — Прадос (Эррера, 78), Весга (Хауресигар, 63) — Беренгер (Аду, 72), Сансет (Унаи Гомес, 63), Нико Уильямс — Уильямс (Гурусета, 78)

Предупреждения: Кубарси, 41, Берналь, 48, Левандовский, 85 — Йерай, 38, Лекуэ, 87, Эррера, 90+6