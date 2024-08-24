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Примера. Барселона — Атлетик 2:1. Левандовский победил басков и невезение

Испания

Каталонцы справедливо победили в Эль Класико

Примера. Барселона — Атлетик 2:1. Левандовский победил басков и невезение

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" дома по делу одолела "Атлетик" во 2-м туре Ла Лиги.

Уже со старта было видно, что у гостей не выходит контригра. "Барса" слишком комфортно чувствовала себя на поле, создавала моменты, игроки были в настроении и улыбались.

Первым забить мог Рафинья, но его удар в интересном прыжке пришелся во вратаря.

Дальше был гол — это вундеркинд Ямаль закрутил мяч под штангу с левой метров с 21-22.

И даже третий супершанс был у “Барсы" в первом тайме — теперь уже Левандовского вывели на ворота, но он пробил с острого угла в штангу.

А что Бильбао? Он долго не подавал признаков жизни, но стоило перейти в настоящую атаку в конце тайма, как сразу пенальти и гол. Кубарси зажевал ногу Беренгера, сам того не желая, и ВАР подсказал это Мансано, а Сансет с точки пробил блестяще.

Ясно, такой сценарий расстроил "Барсу" - счет-то был совсем не по игре. Но команда Флика отреагировала хорошо — без нервов продолжили делать то, что делали.

Особенно нравился Алекс Бальде — он сегодня съедал всех, кто против него. Активно помогал ему в этом Рафинья. Быстро адаптируется к элите 17-летний Берналь.

У "Атлетика" не было на это ответа — он отбегал второй тайм еще стерильнее, чем первый. А вот у "Барсы" один лишь Левандовский имел сразу три отличных момента — сперва пробил в штангу, затем в Падилью и, наконец, с третьего раза прошил голкипера ударом низом.

Таким образом, три гола уже у Роберта в двух турах, а у "Барсы" - максимальные 6 очков. Хороший старт для Флика. А вот у Бильбао всего один балл и много вопросов к игре.

2-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Атлетик" - 2:1

Голы: Ямаль, 24, Левандовский, 75 — Сансет, 42 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде (Мартин, 90+1) — Берналь (Эрик Гарсия, 83), Педри — Ямаль (Виктор, 90+1), Рафинья, Ферран Торрес (Фермин Лопес, 63) — Левандовский

"Атлетик": Падилья — Лекуэ, Вивиан, Йерай, Берчиче — Прадос (Эррера, 78), Весга (Хауресигар, 63) — Беренгер (Аду, 72), Сансет (Унаи Гомес, 63), Нико Уильямс — Уильямс (Гурусета, 78)

Предупреждения: Кубарси, 41, Берналь, 48, Левандовский, 85 — Йерай, 38, Лекуэ, 87, Эррера, 90+6

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.08.2024 в 22:14
Як і передбачав ЛЕГКА перемога Не дивлячись на марнування моментів перш за все Левандовським так і відвертої допомоги смугастеньких! Так Кубарсі невдало впав після того, як вибив м'яч! Сумніваюсь що це не побачили, якщо гра інший іспанський Грант? Проте чому ніхто не звернув увагу, коли Ямала відверто валив суперник руками Чому судді побачили тільки те що і Ламіл повторив фол суперника? А так гості у другому таймі "здохли" і гол в їх ворота було лише питання часу!
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Spokoyno (Київ)
24.08.2024 в 22:14
Як і передбачав ЛЕГКА перемога Не дивлячись на марнування моментів перш за все Левандовським так і відвертої допомоги смугастеньких! Так Кубарсі невдало впав після того, як вибив м'яч! Сумніваюсь що це не побачили, якщо гра інший іспанський Грант? Проте чому ніхто не звернув увагу, коли Ямала відверто валив суперник руками Чому судді побачили тільки те що і Ламіл повторив фол суперника? А так гості у другому таймі "здохли" і гол в їх ворота було лише питання часу!
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.08.2024 в 22:11
Молодцы!! Пацаны еще повзрослеют, окрепнут и может быть команда. Всех барселонцев с победой!
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Вarcelinius
24.08.2024 в 22:05
Победа!!! Опа-опа-опа-ча!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.08.2024 в 22:09
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