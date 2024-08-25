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Примера. Звезда Кубо, первая победа Осасуны, катастрофичное зрелище на Колизее
Испанские середняки и аутсайдеры сегодня не были щедры на голы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
В матче двух "домашних" команд победила та, что играла дома. Логично, правда?
А если серьезно, то "Мальорку" мы даже не увидели на поле. Был один момент перед перерывом, когда Асано с пяти метров промахнулся по легкому мячу, но это все.
Атаковала на "Эль Садаре" сегодня только "Осасуна", и еще в первом тайме тайме Орос (дважды) и Будимир очень опасно пробивали издали.
Ту же тенденцию продолжил и во второй половине Брайан Сарагоса — чуть-чуть мимо.
Ну, а забил по итогу после серии рикошетов наименее звездный, зато самый родной для памплонских фанов их нападающий — Рубен Гарсия подстерег выгодный отскок.
Ruben Garcia GOAL vs Mallorca #Osasuna #LaLiga #Mallorca— Score Point (@ScoresPoint) August 24, 2024
pic.twitter.com/TXlqPqckrM
В таблице после этого у "Осасуны" 4 очка, у "Мальорки" - 1, зато добытое в матче с самим "Реалом".
2-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Мальорка" - 1:0
Гол: Рубен Гарсия, 55
"Осасуна": Эррера — Аресо (Видаль, 80), Катена, Эррандо, Бретонес — Торро — Рубен Гарсия (Мой Гомес, 71), Монкайола, Орос (Муньос, 79, Ибаньес, 83), Сарагоса — Будимир (Рауль Гарсия, 79)
"Мальорка": Грейф — Маффео, Вальент, Раильо, Мохика — Саму Кошта, Маскарель (Морланес, 62), Дардер (Абдон, 85) — Асано (Ларин, 62), Мурики, Дани Родригес (Антонио Санчес, 79)
Предупреждения: Аресо, 75, Эррера, 77 — Ларин, 88
Скучный матч сыграли в Барселоне, и его судьбу решил один-единственный шанс.
Это Таке Кубо, главная звезда "Реала Сосьедад", вышел с лавки на последние минуты, легко прошел двоих и шедеврально пробил под перекладину.
До этого команды играли не пойми во что. У "Ла Реала" было под 70% владения, но лишь один опасный удар — от Серхио Гомеса со штрафного. "Эспаньол", в свою очередь, очень старался, но даже перед пустыми воротами Жофре и Велис сплоховали и не смогли завершить, казалось бы, идеальную контратаку.
¡Se salvó la @RealSociedad de encajar el primero!#LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/GqzVuYyC9R— LALIGA (@LaLiga) August 24, 2024
Очень низкий индивидуальный уровень у "Попугаев", и потому 0 очков. В то же время "Ла Реал" тоже не готов к сезону, но с помощью Кубо теперь имеет 3 балла.
2-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья Эль Прат"
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 0:1
Гол: Кубо, 80
"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали (Техеро, 87), Кумбулла, Кабрера, Ромеро (Милья, 87) — Жофре (Агуадо, 83), Крал, Грагера (Роке, 83), Пуадо — Велис, Кардона (Оливан, 68)
"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 83), Элустондо, Пачеко, Хави Лопес — Субименди — Серхио Гомес, Браис Мендес (Оласагасти, 66), Турьентес (Кубо, 67), Бекер (Марин, 86) — Оярсабаль (Садик, 67)
Предупреждения: Велис, 52, Кумбулла, 90+6 — Турьентес, 51, Оярсабаль, 57
Если матч на "Корнелье" разбавил дриблингом Кубо, то игра на "Колизеуме" прошла вообще без подобных вспышек.
Борьба, борьба, еще борьба — вот такой футбол. И при этом бесконечные лонгболы в никуда.
В первом тайме единственный заметный шанс забить имел капитан "Райо" Трехо, но с линии штрафного не попал в ближний угол.
В то же время во второй половине уже синие были ближе к успеху — Уче почти повторил свой подвиг недельной давности, но теперь после углового промахнулся на пару сантиметров.
241 - Top 5 players with the most appearances for @GetafeCFen in @LaLigaEN:— OptaJose (@OptaJose) August 24, 2024
???????? DJENÉ DAKONAM - 241 ????
???????? Damián Suárez - 240
???????? David Soria - 219
???????? Nemanja Maksimović - 207
???????? Javier Casquero - 190
Boss. pic.twitter.com/479lJyL0nz
В таблице после сегодняшних нулей у "Райо" стало 4 очка, у "Хетафе" -2.
2-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Райо Вальекано" - 0:0
"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Милья, Аберден (Сантьяго, 67) — Карлес Перес, Аленья (Питер Федерико, 75), Сола (Риско, 75) — Уче
"Райо Вальекано": Карденас — Балью, Лежен, Мумин, Эспино — Валентин, Сисс (Унаи Лопес, 73) — де Фрутос (Альваро Гарсия, 64), Трехо (Паласон, 64), Эмбарба (Педро Диас, 85) — Нтека (Камельо, 72)
Предупреждения: Уче, 41 — Сисс, 54, Эспино, 82
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