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Эрнесто Вальверде: Ламин Ямаль – как Месси
Бывший тренер Барсы – о Ямале
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Вчера состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании, "Барселона" – "Атлетик Бильбао". Матч завершился победой каталонцев со счётом 2:1. Голы забили: Ямаль и Левандовский за "Барсу" и Сансет за "Атлетик".
Главный тренер "Атлетик Бильбао" и экс-коуч "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказал свое мнение об авторе гола – Ламине Ямале:
"Ламин Ямаль – как Месси. Удивляет ли он меня? Нет. Все знают, какой он хороший игрок. Он может обыграть любого".
Ernesto Valverde: "Lamine Yamal. He's like Messi. Does he surprise me? No. Everyone knows how good he is. He can dribble past anyone." pic.twitter.com/iV0EFBT1Fv— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 24, 2024
Напомним, вебпортал WhoScored выбрал лучшим игроком матча именно 17-летнего испанца и дал ему отметку в 7.8 балла.
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