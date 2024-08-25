  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эрнесто Вальверде: Ламин Ямаль – как Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эрнесто Вальверде: Ламин Ямаль – как Месси

Испания
Обновлено

Бывший тренер Барсы – о Ямале

Эрнесто Вальверде: Ламин Ямаль – как Месси

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Вчера состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании, "Барселона" – "Атлетик Бильбао". Матч завершился победой каталонцев со счётом 2:1. Голы забили: Ямаль и Левандовский за "Барсу" и Сансет за "Атлетик".

Главный тренер "Атлетик Бильбао" и экс-коуч "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказал свое мнение об авторе гола – Ламине Ямале:

"Ламин Ямаль – как Месси. Удивляет ли он меня? Нет. Все знают, какой он хороший игрок. Он может обыграть любого".

Напомним, вебпортал WhoScored выбрал лучшим игроком матча именно 17-летнего испанца и дал ему отметку в 7.8 балла.

По теме
yellow-arrow
Атлетико — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024
yellow-arrow
Реал Мадрид — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2024
yellow-arrow
Примера. Звезда Кубо, первая победа Осасуны, катастрофичное зрелище на Колизее
Эрнесто Вальверде Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BarcaUniversal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости