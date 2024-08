Эрнесто Вальверде: Ламин Ямаль – как Месси

Вчера состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании, "Барселона" – "Атлетик Бильбао". Матч завершился победой каталонцев со счётом 2:1. Голы забили: Ямаль и Левандовский за "Барсу" и Сансет за "Атлетик".

Главный тренер "Атлетик Бильбао" и экс-коуч "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказал свое мнение об авторе гола – Ламине Ямале:

Ernesto Valverde: "Lamine Yamal. He's like Messi. Does he surprise me? No. Everyone knows how good he is. He can dribble past anyone." pic.twitter.com/iV0EFBT1Fv