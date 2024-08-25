Перес – о возможном уходе Лунина из Реала: Ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал будущее украинского голкипера Андрея Лунина.

"Он отличный вратарь, но после ухода из "Реала" ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио", — сказал Перес.

Добавим, что Лунин может провести сезон 2024/25 в Мадриде, а затем покинуть "Реал" свободным агентом.

Напомним, за прошлый сезон Лунин принял участие в 31 матче за "Реал", в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл "на ноль".