Флик: Атлетик не оставляет свободных зон, и обыграть команду, которая создает такие сложности, здорово

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал победу "Барсы" во втором туре чемпионата Испании против "Атлетик Бильбао", 2:1.

"Я очень рад. Я очень доволен победой. Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия. Сейчас время порадоваться шести очкам, я рад за команду и футболистов. "Атлетик" не оставляет свободных зон, и обыграть команду, которая создает такие сложности, добре.

Также Флик упомянул игроков "Барсы"

Думаю, что лучшая версия Левандовского вернулась, Я очень хорошо его знаю, он отлично прессингует, я им очень доволен. У Рафиньи новая позиция? Рафа способен играть на любой позиции в атаке. Он может быть "десяткой", может менять позицию. С точки зрения прессинга это для нас очень полезно".