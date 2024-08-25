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Флик: Атлетик не оставляет свободных зон, и обыграть команду, которая создает такие сложности, здорово
Флик - о 2:1 с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал победу "Барсы" во втором туре чемпионата Испании против "Атлетик Бильбао", 2:1.
"Я очень рад. Я очень доволен победой. Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия. Сейчас время порадоваться шести очкам, я рад за команду и футболистов. "Атлетик" не оставляет свободных зон, и обыграть команду, которая создает такие сложности, добре.
Также Флик упомянул игроков "Барсы"
Думаю, что лучшая версия Левандовского вернулась, Я очень хорошо его знаю, он отлично прессингует, я им очень доволен. У Рафиньи новая позиция? Рафа способен играть на любой позиции в атаке. Он может быть "десяткой", может менять позицию. С точки зрения прессинга это для нас очень полезно".
Напомним, в следующем туре "Барса" сыграет против "Райо Вальекано" 27 августа в 22:30.
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