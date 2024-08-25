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Бывший игрок мадридского Реала перейдет в Райо Вальекано
Игрок уже получил официальное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Реал Мадрида" Хамес Родригес может перейти в "Райо Вальекано".
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По информации журналиста Фабрицио Романо, колумбиец может присоединиться к клубу чемпионата Испании "Райо Вальекано". Клуб предлагает игроку 1-летний контракт с опцией продления еще на один сезон. О финансовых деталях предложения не сообщается.
Напомним, последним клубом, за который выступал 33-летний полузащитник, был Сан-Паулу. Пока колумбиец является свободным агентом. За прошлый сезон Родригес принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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