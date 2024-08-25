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Официально. Барселона и Ренн договорились о трансфере сенегальского центрбека
Микаил Файе перешел в Ренн
twitter.com/Fabrizio Romano
Микаил Файе перешел из "Барселоны" в "Ренн". Об этом сообщила "Барса" на своем официальном сайте.
По имеющейся информации, "Барса" продала Файе в "Ренн" за 10,3 миллиона евро. Отмечается, что в контракте предусмотрена опция обратного выкупа за 25 миллионов евро.
Каталонцы также получат 30% дальнейшей продажи футболиста и сохранят право обратного выкупа за 25 миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон 33 матча, в которых забил 4 гола.
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Источник:FCBarcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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