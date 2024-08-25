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Реал – Вальядолид: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Действующий чемпион попытается одержать первую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором тур испанского чемпионата мадридский "Реал" встретится с "Вальядолидом". Королевский клуб, в отличие от сегодняшнего соперника, не победил в первом туре – сыграл вничью с "Мальоркой". В прошлом матче между "Реалом" и "Вальядолидом" в Мадриде счет был 6:0. Теперь "сливочные" могут наверстать упущенное.
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Чемпионат Испании, второй тур
25 августа, 18:00. "Сантяго Бернабеу" (Мадрид)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Реал - ВальядолідСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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