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Реал – Вальядолид: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Действующий чемпион попытается одержать первую победу

Реал – Вальядолид: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во втором тур испанского чемпионата мадридский "Реал" встретится с "Вальядолидом". Королевский клуб, в отличие от сегодняшнего соперника, не победил в первом туре – сыграл вничью с "Мальоркой". В прошлом матче между "Реалом" и "Вальядолидом" в Мадриде счет был 6:0. Теперь "сливочные" могут наверстать упущенное.

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Чемпионат Испании, второй тур

25 августа, 18:00. "Сантяго Бернабеу" (Мадрид)

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