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Лунин в очередной раз уступил Куртуа место в стартовом составе Реала

Испания

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Лунин в очередной раз уступил Куртуа место в стартовом составе Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Вальядолида". Он останется на скамейке запасных.

Игра 2-го тура Ла Лиги начнется в 18:00 по киевскому времени.

Это будет третий матч "Реала" в новом сезоне. Во всех случаях место в воротах занимал Тибо Куртуа.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
25.08.2024 в 18:04
Нуестро онсе інісьяль дуже рідко буде з Луніним в основі. Тому це не новина а нормальний стан речей для цього сезону
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Комментарии 5
Будєм разбіратся (Київ)
25.08.2024 в 18:04
Нуестро онсе інісьяль дуже рідко буде з Луніним в основі. Тому це не новина а нормальний стан речей для цього сезону
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0
0
i67 (Kyiv)
25.08.2024 в 17:30
Пора забыть о Лунине как вратаре сборной. Он сам угробил в себе хорошего вратаря, что и продемонстрировал на Евро. Каждый сам выбирает свою дорогу, он выбрал деньги Реала. А болельщикам нужно смотреть на Трубина, Бущана. Кто-то появится ещё, свято место пусто не бывает. Хотя и немного жаль...
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Будєм разбіратся (Київ)
25.08.2024 в 18:06
Та він же ніби вільним агентом хоче піти. Це вигідно очевидно буде по грошах і йому, і його агентові. Наступний клуб не заплатить Реалу у якого не буває низьких цінників , натомість дасть високу зп Луніну і солідні агентські.
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Хундаі (Київ)
25.08.2024 в 16:59
Скільки будуте обсмоктувати цю тему? Всі знають, що Лунін другий воротар Реалу, він сам про це знає. До чого тут знову поступився
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storm_ua (Николаев)
25.08.2024 в 16:55
Да ну вы что, вот это новость, а мы и не знали, не подозревали...
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