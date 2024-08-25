Лунин в очередной раз уступил Куртуа место в стартовом составе Реала

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Вальядолида". Он останется на скамейке запасных.

Игра 2-го тура Ла Лиги начнется в 18:00 по киевскому времени.

Это будет третий матч "Реала" в новом сезоне. Во всех случаях место в воротах занимал Тибо Куртуа.