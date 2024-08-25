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Лунин в очередной раз уступил Куртуа место в стартовом составе Реала
Второй тур Примеры
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч против "Вальядолида". Он останется на скамейке запасных.
Игра 2-го тура Ла Лиги начнется в 18:00 по киевскому времени.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 25, 2024
???? @realvalladolid@UnicajaBanco | #RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/Ami7Uwr9kx
Это будет третий матч "Реала" в новом сезоне. Во всех случаях место в воротах занимал Тибо Куртуа.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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25.08.2024 в 18:04
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