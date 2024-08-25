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Примера. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Долго запрягали, но быстро поехали

Испания

Первая победа чемпиона в новой Ла Лиге

Примера. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Долго запрягали, но быстро поехали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" с очень большими проблемами одолел на "Бернабеу" новичка элиты.

Признаться, после 1:1 с "Мальоркой" ожидалось, что Мадрид как-то более акцентированно отреагирует на неудачу, но нет. В первом тайме могло показаться даже, что на поле две равных команды.

Моментов не было вообще ни у кого — только борьба и потери. По "Вальядолиду" - понятно, он приехал по 0:0. А вот 0,1 xG “Реала” выглядели странновато.

Было заметно, что в перерыве Анчелотти устроил своим знатную взбучку — во второй тайме темп игры "Реала" резко подскочил, пошли удары.

При этом комбинации непосредственно в штрафной дальше не проходили и Мбаппе оставался в изоляции, но "Сливочные" все равно забили. Помог дальний удар Вальверде — его пытался заблокировать защитник, но лишь подправил дальше в угол ворот.

"Бернабеу", который в первом тайме освистывал своих, немного успокоился — тем более, когда "Вальядолид" раскрылся, моменты пошли уже довольно кучно. Взять Гюлера — он дважды пробивал с убойных позиций, но попадал то в защитника, то во вратаря. Еще один супершанс отвратительным пасом запорол Родриго. Ну, и Мбаппе, получив пас от Вини, не пробил Хейна — довольно нетипичный ляп от Килиана.

"Вальядолид" очень хотел разбавлять все это своими моментами, даже пару ударов имел (самый опасный — у Силла), но разница в классе была чересчур большой, и напоследок Браим ее еще раз изящно подчеркнул.

Гол Эндрика на 96-й - несомненно важен для дебютанта, но и слишком жестокий для "Вальядолида". Не заслужил он разгрома.

В таблице у "Пуселы" осталось 3 очка. У "Реала" - 4, но, как ни парадоксально, вопросов к игре гораздо больше к Мадриду. Пропала мысль в его перепасовках после ухода Крооса, и от этого позиционное владение перестало приносить пользу.

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Вальверде, 50, Браим Диас, 88, Эндрик, 90+6

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде, Чуамени — Родриго (Браим Диас, 69), Гюлер (Модрич, 69), Винисиус (Себальос, 85) — Мбаппе (Эндрик, 87)

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт, Бойомо, Лукас Роса — Кике Перес (Ндиай, 85), Юрич (Мартин, 71) — Иван Санчес, Месегер (Амалла, 59), Мачис (Моро, 58) — Маркос Андре (Силла, 71)

Предупреждения: Гюлер, 52 — Маркос Андре, 28

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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
25.08.2024 в 21:04
Хотел бы ещё отметить Бальде во вчерашнем матче. Большой объём работы проделал этот паренёк, большой, левый свой фланг просто выжег. Молодец! Как впрочем и вся Барса в целом.
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Комментарии 18
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Вarcelinius
25.08.2024 в 21:04
Хотел бы ещё отметить Бальде во вчерашнем матче. Большой объём работы проделал этот паренёк, большой, левый свой фланг просто выжег. Молодец! Как впрочем и вся Барса в целом.
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1
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2024 в 21:09
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metall5291 (Kharkiv)
25.08.2024 в 20:25
Бывают ли вымученные победы 3-0 (???). Оказывается бывают, и сегодня мы такую видели. Х,З . зачем покупали этого "француза" Килю. Вместо его можно было поставить любого парня с трибуны или из клубного бара. Тот. по крайней мере, понимал бы, зачем он на поле. Полный полярный песец, а деньги (о горе уважаемому Пересу), такой пролет. Нет слов. Вернее их не хватает, без ............
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5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2024 в 20:25
В самом начале матча, ещё до стартового свистка арбитра, показали панораму внутри стадио...Фанаты реала, все одинаково белые, трибуну где возвышался над остальными главный... И я подумал, что-то похожее я видел много раз, очень давно. И вспомнил. Во времена тюрьмы народов, во времена ссср, вот также люди в одинаковой, бесформенной одежде, чаще всего чёрной или серой, приветствовали на очередном съезде или параде своих руководителей. Эти несчастные и обманутые люди думали, что у них лучшая страна в мире, гордились своими пятилетками и "успехами". Вот так и сегодня, безликая масса на трибуне думала, что у них лучшая команда в мире, думали, что их колхоз лучший, а пятилетки ударные. И достиженя (трофеи в музее), это реально то, что добыто благодаря руководящей линии партии... Ну а на центральной трибуне был творец всех этих успехов, генеральный секретарь реал мадрид, руководящая и движущая сила всей этой обманутой массы людей, Леонид Ильич Перес... Что касается самого матча, то для реала - это очень слабенько и жиденько. Первый гол забит с помощью арбитра. Там, если и был фол на расисте, то после этого фола игрок реала еще 5 секунд возил мяч. Арбитр прсчитал, что пусть лучше пробьют штраф. Также арбитришка реально чудил в центре поля. Он позволял игрокам реала с нарушением правил отбирать мяч у соперника. Ну и отобрал у первой столицы Испании два угловых... Вчера Барса легко разобралась с топовым испанским грандом, сегодня реал вымучил победу у кандидата на вылет.
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metall5291 (Kharkiv)
25.08.2024 в 20:30
Дарюссик, если ты еще на съезде цк кпсс, то передай привет леониду ильичу и далее, до михал сергеича. Не откажи в просьбе.
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walkacom (Киев)
25.08.2024 в 20:15
Килиану не быть Каримом. Ну забьет с десяток но до Бензема ему далеко.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2024 в 20:15
пальцы перебинтует - как начнёт забивать!!!)))
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walkacom (Киев)
25.08.2024 в 20:18
та все уже бинтуют я смотрю главное шо б головы не бинтовали
 
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walkacom (Киев)
25.08.2024 в 20:21
псж кинул Реал на бабосы) сбитый летчик
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2024 в 20:24
Нельзя на один уровень ставить ПСЖ и Реал. В ПСЖ всё было проще, другого уровня соперники в лиге.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2024 в 20:11
Всегда удивляет, как так бывает, что у некоторых команд за 90+ минут мяч ни разу не долетает до ворот соперника. Летящие в облака мячи не в счет.)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2024 в 20:10
мбапа била-била - не забила, андрюша - бац и бильярдный гол)))
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hrdhrd (Україна)
25.08.2024 в 20:09
Ну и Эндрик молодец, вышел - забил. Еще усадит Мбабло на лавку
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hrdhrd (Україна)
25.08.2024 в 20:04
Учитывая, что играли вдесятером, так как Мбаппе до стадиона не доехал, еще неплохой результат. Шучу, играли как г*вно. Только шальная пушка Вальверде помогла. А вместо французского господина можно было позвать на поле Роналдо с трибуны, хуже бы не стало. Хочется надеяться, что это все - следствие продолжающейся предсезонки, поиска новых игровых связей и притирки.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2024 в 20:14
Не для играть он в Мадрид приехал, а за трофеями. Команда поможет))
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metall5291 (Kharkiv)
25.08.2024 в 20:15
О боги ,как я біл прав, когда не хотел видеть его в Реале.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2024 в 20:20
Удивляюсь настойчивости Переса. Почему он купил его несмотря на то, что он не раз отказывал команде из-за денег.
 
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metall5291 (Kharkiv)
25.08.2024 в 20:38
у всех людей случаются навязчивые идеи - это единственное объяснение от меня.
 
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