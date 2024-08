Примера. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Долго запрягали, но быстро поехали

"Реал" с очень большими проблемами одолел на "Бернабеу" новичка элиты.

Признаться, после 1:1 с "Мальоркой" ожидалось, что Мадрид как-то более акцентированно отреагирует на неудачу, но нет. В первом тайме могло показаться даже, что на поле две равных команды.

Моментов не было вообще ни у кого — только борьба и потери. По "Вальядолиду" - понятно, он приехал по 0:0. А вот 0,1 xG “Реала” выглядели странновато.

Было заметно, что в перерыве Анчелотти устроил своим знатную взбучку — во второй тайме темп игры "Реала" резко подскочил, пошли удары.

0.09 - Since 2010/11 Opta collects Expected Goals data in @LaLigaEn, #RealMadrid - #RealValladolid has the 8th joint-lowest record for a match in the competition during the first half (0.09 - like Girona vs Leganés in 2018/19). Drought. pic.twitter.com/N2LX0oHc1Q