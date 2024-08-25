Примера. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Долго запрягали, но быстро поехали

"Реал" с очень большими проблемами одолел на "Бернабеу" новичка элиты.

Признаться, после 1:1 с "Мальоркой" ожидалось, что Мадрид как-то более акцентированно отреагирует на неудачу, но нет. В первом тайме могло показаться даже, что на поле две равных команды.

Моментов не было вообще ни у кого — только борьба и потери. По "Вальядолиду" - понятно, он приехал по 0:0. А вот 0,1 xG “Реала” выглядели странновато.

Было заметно, что в перерыве Анчелотти устроил своим знатную взбучку — во второй тайме темп игры "Реала" резко подскочил, пошли удары.

0.09 - Since 2010/11 Opta collects Expected Goals data in @LaLigaEn, #RealMadrid - #RealValladolid has the 8th joint-lowest record for a match in the competition during the first half (0.09 - like Girona vs Leganés in 2018/19). Drought. pic.twitter.com/N2LX0oHc1Q — OptaJose (@OptaJose) August 25, 2024

При этом комбинации непосредственно в штрафной дальше не проходили и Мбаппе оставался в изоляции, но "Сливочные" все равно забили. Помог дальний удар Вальверде — его пытался заблокировать защитник, но лишь подправил дальше в угол ворот.

"Бернабеу", который в первом тайме освистывал своих, немного успокоился — тем более, когда "Вальядолид" раскрылся, моменты пошли уже довольно кучно. Взять Гюлера — он дважды пробивал с убойных позиций, но попадал то в защитника, то во вратаря. Еще один супершанс отвратительным пасом запорол Родриго. Ну, и Мбаппе, получив пас от Вини, не пробил Хейна — довольно нетипичный ляп от Килиана.

"Вальядолид" очень хотел разбавлять все это своими моментами, даже пару ударов имел (самый опасный — у Силла), но разница в классе была чересчур большой, и напоследок Браим ее еще раз изящно подчеркнул.

BRAHIM DIAZ WHAT A FINISH! ????pic.twitter.com/ehpwtPhdHs — TC (@totalcristiano) August 25, 2024

Гол Эндрика на 96-й - несомненно важен для дебютанта, но и слишком жестокий для "Вальядолида". Не заслужил он разгрома.

В таблице у "Пуселы" осталось 3 очка. У "Реала" - 4, но, как ни парадоксально, вопросов к игре гораздо больше к Мадриду. Пропала мысль в его перепасовках после ухода Крооса, и от этого позиционное владение перестало приносить пользу.

2-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Вальверде, 50, Браим Диас, 88, Эндрик, 90+6

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде, Чуамени — Родриго (Браим Диас, 69), Гюлер (Модрич, 69), Винисиус (Себальос, 85) — Мбаппе (Эндрик, 87)

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт, Бойомо, Лукас Роса — Кике Перес (Ндиай, 85), Юрич (Мартин, 71) — Иван Санчес, Месегер (Амалла, 59), Мачис (Моро, 58) — Маркос Андре (Силла, 71)

Предупреждения: Гюлер, 52 — Маркос Андре, 28