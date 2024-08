Примера. Соперник Кривбасса не забил и не пропустил, первая победа Леганеса

А вот и первая победа для новичка элиты после возвращения.

В матче против канарцев "Леганес" отдал сопернику мяч, но навязал плотную борьбу и очень регулярно создавал шансы в контратаках.

В первом тайме зрители увидели равный футбол. У "Лас-Пальмаса" близким к успеху был Олли Макберни, но его удары отбил Сориано. У "Леганеса" в штангу пробил Брашанац.

Ну, а во второй половине уже все решилось — пусть Дани Раба не реалиовал пенальти, зато Хуан Крус, не пригодившийся "Бетису", пробил издали так, что этот удар будет претендовать на звание гола всего сезона. Неимоверная пушка.

What a golazo from Juan Cruz (24) who scores from off the bench to give Leganes the 1-0 lead against Las Palmas. ⚽️????????



Yvan Neyou Noupa (29) gets the assist ????????????pic.twitter.com/W1xQFW3HLA