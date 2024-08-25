Примера. Соперник Кривбасса не забил и не пропустил, первая победа Леганеса

А вот и первая победа для новичка элиты после возвращения.

В матче против канарцев "Леганес" отдал сопернику мяч, но навязал плотную борьбу и очень регулярно создавал шансы в контратаках.

В первом тайме зрители увидели равный футбол. У "Лас-Пальмаса" близким к успеху был Олли Макберни, но его удары отбил Сориано. У "Леганеса" в штангу пробил Брашанац.

Ну, а во второй половине уже все решилось — пусть Дани Раба не реалиовал пенальти, зато Хуан Крус, не пригодившийся "Бетису", пробил издали так, что этот удар будет претендовать на звание гола всего сезона. Неимоверная пушка.

What a golazo from Juan Cruz (24) who scores from off the bench to give Leganes the 1-0 lead against Las Palmas. ⚽️????????



Yvan Neyou Noupa (29) gets the assist ????????????pic.twitter.com/W1xQFW3HLA — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 25, 2024

Что оставалось "Лас-Пальмасу"? Он выпустил еще нападающих, но лишь пропустил второй от Франкесы в быстрой контратаке.

Мяч Сандро Рамиреса в добавленное время — это был классический "гол престижа".

В таблице после матча у "Леганеса" 4 очка, у "Лас-Пальмаса" - 1.

2-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Лас-Пальмас" - 2:1

Гол: Крус, 71, Франкеса, 85 — Сандро, 90+2

"Леганес": Сориано — Розье, Арамбарри, Серхио Гонсалес, Хави Эрнандес — Нею — Раба (Крус, 62), Брашанац (Тапиа, 62), Оскар (Альти, 87), Сиссе (Франкеса, 82) — де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 82)

"Лас-Пальмас": Силлессен — Суарес (Росада, 65), Маккена, Мармоль, Алекс Муньос (Мата, 78) — Хави Муньос, Кириан Родригес (Фустер, 87) — Парк (Бенито Рамирес, 78), Молейро (Луйодис, 66), Сандро — Макберни

Предупреждения: де ла Фуэнте, 39 — Кириан Родригес, 45+2

А вот соперник "Кривбасса" в Лиге конференций победы добиться не сумел. Да и не был к ней близок, по правде говоря.

Напротив — это "Алавес" очень активно начал матч и даже забил, но ВАР увидел офсайд у Кике Гарсии.

"Бетис" успокоил игру ближе к 30-й минуте. Ключевой фигурой в этом был Вильям Карвалью, который также угрожал воротам, но не забил.

Уже во втором тайме "Алавес" больше думал про тылы, отдав сопернику инициативу, но севильцы слишком долго думали, что с ней делать. В итоге создали только два удобных момента, и оба раза Сивера сыграл гениально — сперва отразил выход один на один Фекира, а затем и удар Авилы в упор.

Great save from Antonio Sivera to deny Nabil Fekir ???????????? pic.twitter.com/gOwPmfK3GV — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 25, 2024

В таблице после двух туров у "Алавеса" 1 очко, у "Бетиса" - 2.

2-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Бетис" - 0:0

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Висенте (Диарра, 88), Гевара (Бенавидес, 77), Бланко, Конечни — Стоичков, Кике (Гуриди, 77)

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра (Натан, 86), Льоренте, Рикардо Родригес — Карвалью, Рока — Форнальс (Родри, 86), Фекир, Хуанми (Абде, 63) — Руибаль (Авила, 63)

Предупреждения: Седлар, 4 — Хуанми, 27, Перро, 64, Рока, 77, Авила, 89

Удаление: Седлар, 87