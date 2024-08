Примера. Атлетико — Жирона 3:0. Незаметный Цыганков и провал вратаря

"Атлетико" дома закономерно одолел "Жирону", которую подвел ее голкипер.

Со старта темп матча был довольно высоким, обе команды пытались атаковать, и такой футбол было интересно смотреть.

У "Матрасников" самым активным был Лино, который и сам пробивал в руки Гассаниге, и на Альвареса пытался пасовать. За "Жирону" отвечал Абель Руис — как всегда активный, но слабый в завершении атак.

Глобально это была игра до ошибки, и допустил ее вратарь "Жироны" Пауло Гассанига — он не рассчитал отскок и был вынужден рукой останавливать мяч за пределами штрафной. Повезло, что рядом был Блинд — иначе это было бы удаление. Но даже так "Атлетико" получил штрафной — и с него Гризманн забил прямым ударом во... вратарский угол.

Ясно, в перерыве Мичел вносил коррективы, команда даже визуально добавила на флангах, но уже на 48-й минуте Гассанига окончательно добил своих — Маркос Льоренте издали пробил точно над его головой, и вратарь не успел поднять руки.

Дальше интриги уже по сути не было. "Жирона", к ее чести, продолжила атаковать, пробивать, но "Атлетико" при счете 2:0 отошел назад большими силами, и даже пробить в створ ворот не позволил.

Наш Виктор Цыганков был на поле 68 минут, один раз набросил мяч на голову Блинду, часто отходил вглубь, участвовал в контроле, но главного — остроты — не создал.

Да и кто создал ее в составе "Жироны"? В добавленное время она лишь пропустила третий и после двух туров у каталонцев одно очко — как и ожидалось, сезон прошлогодней выскочки начинается проблемно.

Тем временем у "Атлетико" в таблице 4 балла, и Симеоне в целом может быть доволен — никто не выпадает, команда набирает форму.

