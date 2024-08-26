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Примера. Атлетико — Жирона 3:0. Незаметный Цыганков и провал вратаря
Фаворит взял свое
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates
"Атлетико" дома закономерно одолел "Жирону", которую подвел ее голкипер.
Со старта темп матча был довольно высоким, обе команды пытались атаковать, и такой футбол было интересно смотреть.
У "Матрасников" самым активным был Лино, который и сам пробивал в руки Гассаниге, и на Альвареса пытался пасовать. За "Жирону" отвечал Абель Руис — как всегда активный, но слабый в завершении атак.
Глобально это была игра до ошибки, и допустил ее вратарь "Жироны" Пауло Гассанига — он не рассчитал отскок и был вынужден рукой останавливать мяч за пределами штрафной. Повезло, что рядом был Блинд — иначе это было бы удаление. Но даже так "Атлетико" получил штрафной — и с него Гризманн забил прямым ударом во... вратарский угол.
WHAT A GOAL MARCOS LLORENTE!!!! pic.twitter.com/6vkQtx4eIs— Atletico Universe (@atletiuniverse) August 25, 2024
Ясно, в перерыве Мичел вносил коррективы, команда даже визуально добавила на флангах, но уже на 48-й минуте Гассанига окончательно добил своих — Маркос Льоренте издали пробил точно над его головой, и вратарь не успел поднять руки.
Дальше интриги уже по сути не было. "Жирона", к ее чести, продолжила атаковать, пробивать, но "Атлетико" при счете 2:0 отошел назад большими силами, и даже пробить в створ ворот не позволил.
Наш Виктор Цыганков был на поле 68 минут, один раз набросил мяч на голову Блинду, часто отходил вглубь, участвовал в контроле, но главного — остроты — не создал.
Да и кто создал ее в составе "Жироны"? В добавленное время она лишь пропустила третий и после двух туров у каталонцев одно очко — как и ожидалось, сезон прошлогодней выскочки начинается проблемно.
Тем временем у "Атлетико" в таблице 4 балла, и Симеоне в целом может быть доволен — никто не выпадает, команда набирает форму.
10 - Since 2015/16, Atlético de Madrid have scored 10 direct free-kick goals in all competitions, nine of them by Antoine Griezmann, with today's being the first for the red & white side since Luis Suárez's in January 2021 v Cádiz in @LaLigaEN.— OptaJose (@OptaJose) August 25, 2024
Lethal. pic.twitter.com/WxIuAaD91j
2-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Жирона" - 3:0
Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4
"Атлетико": Облак — Льоренте, Ле Норман, Хименес, Аспиликуэта, Рикельме (Галлахер, 58) — де Пауль (Коке, 59), Барриос, Самуэл Лино (Рейнилду, 68) — Гризманн (Корреа, 81), Альварес (Серлот, 81)
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Мартин (Порту, 59), Ромеу (Солис, 59), Эррера — Цыганков (Альмена, 68), Абель Руис (Миовски, 59), Хиль
Предупреждения: де Пауль, 25 — Абель Руис, 28, Гассанига, 37, Ромеу, 55
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