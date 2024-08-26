Мичел о поражении от Атлетико: Мы хорошо контролировали свою оборону до счета 1:0

Вчера "Жирона" на выезде уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 3:0. Матч запомнился ошибками голкипера каталонцев Пауло Гассаниги, привезший опасный штрафной, после которого Гризманн открыл счет. Также, во время второго пропущенного мяча, голкипер "Жироны" сыграл не лучшим образом, что перечеркнуло все надежды гостей на положительный результат в этом поединке. На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Мичел защитил своего подопечного от критики, а также отметил, что его команда не сможет повторить показатели прошлого сезона, когда она финишировала третьей в Ла Лиге.

"В футболе бывают ошибки и достижения. В игре против "Бетиса" он [Пауло Гассанига] сделал несколько хороших вещей, и он делал то же самое в прошлом сезоне. Произошло много изменений, это была тяжелая предсезонка, есть изменения на трансферном рынке, и это вещи, которые нужно принимать во внимание. Нам не удалось создать много опасности. Мы хорошо контролировали свою оборону до счета 1:0. 2:0 был очень важным ударом. Кроме результата, нам нужно двигаться быстрее, быть более агрессивными с мячом и без него. Это то, чего нам не хватало, и мне есть над чем работать, чтобы наладить связь с людьми. Это вызов, который стоит перед нами. Мы должны обнулить результат, мы не можем рассчитывать на третье место, но я должен наладить связь с игроками и заставить их взаимодействовать друг с другом", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что следующий свой матч "Жирона" сыграет 29 августа дома против "Осасуны".