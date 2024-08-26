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"У него есть то, чего нигде не купишь". Симеоне прокомментировал дебют Галлахера в Атлетико
Эль Чоло отметил волевые качества и универсальность игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о дебюте английского хавбека Конора Галлахера в матче второго тура чемпионата Испании против "Жироны" (3:0).
"У Конора Галлахера есть то, чего нигде не купишь — страсть, темп, ритм.
Он может играть на позиции опорного полузащитника, вингера, атакующего полузащитника, а также второго нападающего", - отметил специалист.
Напомним, Галлахер этим летом перешёл в "Атлетико" из "Челси". Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.
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