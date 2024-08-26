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Соперник Кривбасса в ЛК арендовал зимнего новичка Барселоны
Вторая попытка Витора зарекомендовать себя в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" объявил об аренде нападающего "Барселоны" Витора Роке до конца сезона 2024/25.
По информации СМИ, "бело-зеленые" будут иметь право выкупа 19-летнего бразильца после окончания аренды.
Напомним, Роке перешёл в "Барселоны" из "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2024 года. За это время Витор принял участие в 16 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
???? OFFICIAL | #RealBetis and @FCBarcelona agree on the loan of Vitor Roque ✍✅— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 26, 2024
¡Welcome to the Villamarín! ????????
➡ https://t.co/MjPhvfnJro pic.twitter.com/Rvo98vvotw
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