Соперник Кривбасса в ЛК арендовал зимнего новичка Барселоны

"Бетис" объявил об аренде нападающего "Барселоны" Витора Роке до конца сезона 2024/25.

По информации СМИ, "бело-зеленые" будут иметь право выкупа 19-летнего бразильца после окончания аренды.

Напомним, Роке перешёл в "Барселоны" из "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2024 года. За это время Витор принял участие в 16 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

