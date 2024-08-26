Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадридский Атлетико арендовал у Барселоны Клемана Ленгле
Об этом говорится на официальном сайте матрасников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Симеоне усилил защитное звено своей команды. В новом сезоне цвета мадридского "Атлетико" будет защищать Клеман Ленгле.
"Матрасники" арендовали француза у "Барселоны" на один сезон. За центрального защитника мадридцам пришлось заплатить 3 млн евро плюс еще четверть миллиона евро, если будут выполнены различные бонусы, предусмотренные контрактом.
Добавим, что Клеман Ленгле прошлый сезон также провел в аренде в "Астон Вилле", где сыграл 25 матчей и отметился одним ассистом.
Популярное сейчас
- Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён
- Потеря Кривбассом очков, провал Ромы и Довбика, юбилейный матч Цыганкова. Главные новости за 25-е августа
- Примера. Атлетико — Жирона 3:0. Незаметный Цыганков и провал вратаря
- Клуб из Чемпионшипа готов подписать один из главных трансферных провалов Реала в XXI веке
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО