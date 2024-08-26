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Мадридский Атлетико арендовал у Барселоны Клемана Ленгле

Испания

Об этом говорится на официальном сайте матрасников

Мадридский Атлетико арендовал у Барселоны Клемана Ленгле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Диего Симеоне усилил защитное звено своей команды. В новом сезоне цвета мадридского "Атлетико" будет защищать Клеман Ленгле.

"Матрасники" арендовали француза у "Барселоны" на один сезон. За центрального защитника мадридцам пришлось заплатить 3 млн евро плюс еще четверть миллиона евро, если будут выполнены различные бонусы, предусмотренные контрактом.

Добавим, что Клеман Ленгле прошлый сезон также провел в аренде в "Астон Вилле", где сыграл 25 матчей и отметился одним ассистом.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Клеман Ленгле
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Источник:
Атлетіко Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
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