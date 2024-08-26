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Мбаппе: Очень рад дебютировать на Сантьяго Бернабеу с победы

Испания

Правда, отличиться Килиану не удалось

Мбаппе: Очень рад дебютировать на Сантьяго Бернабеу с победы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебют на "Сантьяго Бернабеу" в матче второго тура Ла Лиги с "Вальядолидом" (3:0).

"Потрясающий момент. Очень рад дебютировать на "Сантьяго Бернабеу" с победы, с трёх заработанных очков. Это был отличный вечер. Фанаты были на высоте. Спасибо всем за этот момент, за поддержку команды и меня.

Мы хотели выиграть первую игру, очень счастливы и хотим большего. Я мечтал сыграть на этом стадионе. В четверг у нас следующий матч, и мы хотим снова победить", - цитирует француза пресс-служба "сливочных".

29 августа "Реал" сыграет на выезде с "Лас-Пальмасом" в рамках третьего тура чемпионата Испании.

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Вальядолид Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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