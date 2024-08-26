Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе: Очень рад дебютировать на Сантьяго Бернабеу с победы
Правда, отличиться Килиану не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебют на "Сантьяго Бернабеу" в матче второго тура Ла Лиги с "Вальядолидом" (3:0).
"Потрясающий момент. Очень рад дебютировать на "Сантьяго Бернабеу" с победы, с трёх заработанных очков. Это был отличный вечер. Фанаты были на высоте. Спасибо всем за этот момент, за поддержку команды и меня.
Мы хотели выиграть первую игру, очень счастливы и хотим большего. Я мечтал сыграть на этом стадионе. В четверг у нас следующий матч, и мы хотим снова победить", - цитирует француза пресс-служба "сливочных".
29 августа "Реал" сыграет на выезде с "Лас-Пальмасом" в рамках третьего тура чемпионата Испании.
Популярное сейчас
- Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён
- Потеря Кривбассом очков, провал Ромы и Довбика, юбилейный матч Цыганкова. Главные новости за 25-е августа
- Итальянские СМИ о Малиновском: Не очень хорошо входит в игру, вышел без особых усилий
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО