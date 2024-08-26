Мбаппе: Очень рад дебютировать на Сантьяго Бернабеу с победы

Новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебют на "Сантьяго Бернабеу" в матче второго тура Ла Лиги с "Вальядолидом" (3:0).

"Потрясающий момент. Очень рад дебютировать на "Сантьяго Бернабеу" с победы, с трёх заработанных очков. Это был отличный вечер. Фанаты были на высоте. Спасибо всем за этот момент, за поддержку команды и меня.

Мы хотели выиграть первую игру, очень счастливы и хотим большего. Я мечтал сыграть на этом стадионе. В четверг у нас следующий матч, и мы хотим снова победить", - цитирует француза пресс-служба "сливочных".