  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ

Испания

Мечта Нея пока не осуществилась

Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер саудовского "Аль-Хиляля" Неймар предпринимал попытку возвращения в "Барселону". Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, в августе 32-летний бразилец предложил свои услуги каталонскому клубу, но наставник "Барсы" Ханс-Дитер Флик отказался от трансфера.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что на данный момент "блауграна" продолжает изучать возможности приобретения левого нападающего. После провала с подписанием Нико Уильямса, "Барселона" переключилась на кандидатуру Федерико Кьезы.

Напомним, Неймар перешёл в "Аль-Хиляль" в 2023 году. Ранее бразилец выступал в составах "ПСЖ", "Барселоны" и "Сантоса".

По теме
yellow-arrow
Мбаппе: Очень рад дебютировать на Сантьяго Бернабеу с победы
yellow-arrow
Мадридский Атлетико арендовал у Барселоны Клемана Ленгле
yellow-arrow
Соперник Кривбасса в ЛК арендовал зимнего новичка Барселоны
Неймар Барселона Ханси Флик Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
26.08.2024 в 13:48
Бесславный конец Неймара. Поделом.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
26.08.2024 в 13:48
Бесславный конец Неймара. Поделом.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости