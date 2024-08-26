Флик - о проблемах с регистрацией Ольмо: Он понимает, в какой ситуации находится Барселона

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о всё ещё не зарегистрированном в каталонском клубе полузащитника Дани Ольмо.

"Я верю в клуб и верю, что мы можем включить Ольмо в состав. Любой игрок, который не может участвовать в матчах из-за того, что не зарегистрирован, не будет счастлив... но он понимает, в какой ситуации мы находимся.

Напомним, из-за финансовых проблем "Барселона" не смогла заявить Ольмо на первые два матча в новом сезоне Ла Лиги.

Этим летом Дани перебрался в "Барсу" из "Лейпцига" за 55 млн евро без учёта бонусов.