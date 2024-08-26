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Флик - о проблемах с регистрацией Ольмо: Он понимает, в какой ситуации находится Барселона
Испанец терпеливо ждёт своего времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о всё ещё не зарегистрированном в каталонском клубе полузащитника Дани Ольмо.
"Я верю в клуб и верю, что мы можем включить Ольмо в состав.
Любой игрок, который не может участвовать в матчах из-за того, что не зарегистрирован, не будет счастлив... но он понимает, в какой ситуации мы находимся.
Напомним, из-за финансовых проблем "Барселона" не смогла заявить Ольмо на первые два матча в новом сезоне Ла Лиги.
Этим летом Дани перебрался в "Барсу" из "Лейпцига" за 55 млн евро без учёта бонусов.
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