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Флик - о проблемах с регистрацией Ольмо: Он понимает, в какой ситуации находится Барселона

Испания

Испанец терпеливо ждёт своего времени

Флик - о проблемах с регистрацией Ольмо: Он понимает, в какой ситуации находится Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о всё ещё не зарегистрированном в каталонском клубе полузащитника Дани Ольмо.

"Я верю в клуб и верю, что мы можем включить Ольмо в состав.

Любой игрок, который не может участвовать в матчах из-за того, что не зарегистрирован, не будет счастлив... но он понимает, в какой ситуации мы находимся.

Напомним, из-за финансовых проблем "Барселона" не смогла заявить Ольмо на первые два матча в новом сезоне Ла Лиги.

Этим летом Дани перебрался в "Барсу" из "Лейпцига" за 55 млн евро без учёта бонусов.

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Барселона Дани Ольмо Ханси Флик
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1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
26.08.2024 в 15:48
Нет, походу Флик не понимает в какой шопе находится эта putaлонская помойка. В противном случае ты бы не пришел в эту клоаку.
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
26.08.2024 в 15:48
Нет, походу Флик не понимает в какой шопе находится эта putaлонская помойка. В противном случае ты бы не пришел в эту клоаку.
Ответить
2
1
Dr. House (Поділля)
26.08.2024 в 15:19
Ви всьо врьотє, у вялікой Барсєлони всьо харашо, а вот Пєрєс - банкрот!!!
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avatar
Просто Квашин (Харків)
26.08.2024 в 15:47
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