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Бывший полузащитник Реала подписал контракт с Райо Вальекано
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес присоединился к "Райо Вальекано" в качестве свободного агента.
Контракт 33-летнего хавбека рассчитан до 30 июня 2025 года.
✅ ???????????????????????????? | @jamesdrodriguez , nuevo jugador del Rayo Vallecano— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 26, 2024
???? El MVP de la Copa América 2024 llega al Club en la temporada del Centenario
¡Bienvenido, James! ⚡️ pic.twitter.com/fBiXdSTJKg
Напомним, что Родригес с 2014 года по 2020 год выступал за мадридский «Реал», где сыграл 125 матчей. Футболист также защищал цвета таких команд: "Порту", "Монако", "Бавария", "Эвертон", "Аль-Раян", "Олимпиакос", "Сан-Паулу“ и "Банфилд".
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