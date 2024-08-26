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Бывший полузащитник Реала подписал контракт с Райо Вальекано

Испания
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Бывший полузащитник Реала подписал контракт с Райо Вальекано

Getty Images/Global Images Ukraine

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Колумбийский полузащитник Хамес Родригес присоединился к "Райо Вальекано" в качестве свободного агента.

Контракт 33-летнего хавбека рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Родригес с 2014 года по 2020 год выступал за мадридский «Реал», где сыграл 125 матчей. Футболист также защищал цвета таких команд: "Порту", "Монако", "Бавария", "Эвертон", "Аль-Раян", "Олимпиакос", "Сан-Паулу“ и "Банфилд".

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Хамес Родригес Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Rayo Vallecano
Опубликовал: Екатерина Власова
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