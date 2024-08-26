Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Регистрация звездного игрока Барселоны зависит от партнера сборной Украины
Похоже проблема с регистрацией Ольмо вскоре решится
Barcelona
Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT может приобрести часть акций компании Barca Vision, которая управляет аудиовизуальными правами каталонского клуба.
Как пишет издание Mundo Deportivo, между сторонами уже начались переговоры. Считается, что денег от этой сделки достаточно для регистрации Дани Ольмо.
WhiteBIT является партнером сборной Украины, а руководитель биржи Владимир Носов также является владельцем клуба "Металлист 1925".
Читайте такжеФлик - о проблемах с регистрацией Ольмо: Он понимает, в какой ситуации находится Барселона
По теме
Оцените этот материал:
Источник:mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
- Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер
- Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ
- Дебют мечты Эндрика. Реал Мадрид — Вальядолид 3:0. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн