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Регистрация звездного игрока Барселоны зависит от партнера сборной Украины

Испания

Похоже проблема с регистрацией Ольмо вскоре решится

Регистрация звездного игрока Барселоны зависит от партнера сборной Украины

Barcelona

Новина українською

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT может приобрести часть акций компании Barca Vision, которая управляет аудиовизуальными правами каталонского клуба.

Как пишет издание Mundo Deportivo, между сторонами уже начались переговоры. Считается, что денег от этой сделки достаточно для регистрации Дани Ольмо.

WhiteBIT является партнером сборной Украины, а руководитель биржи Владимир Носов также является владельцем клуба "Металлист 1925".

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Источник:
mundo deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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