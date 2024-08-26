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Барселоне наконец удалось зарегистрировать свою звезду - СМИ

Испания

Об этом сообщает издание 90min

Барселоне наконец удалось зарегистрировать свою звезду - СМИ

Barcelona

Новина українською

9 августа "Барселона" объявила о переходе из "РБ Лейпцига" атакующего полузащитника сборной Испании Дани Ольмо. Однако он еще не дебютировал за новую команду, поскольку испанцы не зарегистрировали игрока.

Как сообщает издание 90min, "Барселона" наконец-то решила этот вопрос. Ольмо собирается сыграть 27 августа в матче Ла Лиги против "Райо Вальекано".

Недавний уход Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити" и Клемана Ленглета в аренду в мадридский "Атлетико" освободили место в зарплатной ведомости "Барсы", тогда как травма Андреаса Кристенсена привела к тому, что клуб отстранил датчанина, чтобы найти других игроков.

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Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
26.08.2024 в 21:25
"тогда как травма Андреаса Кристенсена привела к тому, что клуб отстранил датчанина" А вот тут не понял, отстранил от чего?
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Комментарии 2
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Вarcelinius
26.08.2024 в 21:25
"тогда как травма Андреаса Кристенсена привела к тому, что клуб отстранил датчанина" А вот тут не понял, отстранил от чего?
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Вarcelinius
26.08.2024 в 21:24
Вот и чудненько.
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