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Барселоне наконец удалось зарегистрировать свою звезду - СМИ
Об этом сообщает издание 90min
Barcelona
9 августа "Барселона" объявила о переходе из "РБ Лейпцига" атакующего полузащитника сборной Испании Дани Ольмо. Однако он еще не дебютировал за новую команду, поскольку испанцы не зарегистрировали игрока.
Как сообщает издание 90min, "Барселона" наконец-то решила этот вопрос. Ольмо собирается сыграть 27 августа в матче Ла Лиги против "Райо Вальекано".
Недавний уход Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити" и Клемана Ленглета в аренду в мадридский "Атлетико" освободили место в зарплатной ведомости "Барсы", тогда как травма Андреаса Кристенсена привела к тому, что клуб отстранил датчанина, чтобы найти других игроков.
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