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Барселона отправила своего защитника в аренду в Атлетико

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Барселона отправила своего защитника в аренду в Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" подписал контракт с центральным защитником "Барселоны" Клеманом Лангле.

29-летний француз отправляется в аренду до конца сезона 2024/25.

Лангле присоединился к "Барселоне" в 2018 году из "Севильи" за 35, 9 миллионов евро. Футболист за это время сыграл за команду 160 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Atleti
Опубликовал: Екатерина Власова
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