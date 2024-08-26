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Барселона отправила своего защитника в аренду в Атлетико
Официально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" подписал контракт с центральным защитником "Барселоны" Клеманом Лангле.
29-летний француз отправляется в аренду до конца сезона 2024/25.
Clément Lenglet ya conoce el Cívitas @Metropolitano, la casa de todos los atléticos y desde hoy, su nueva casa ???? pic.twitter.com/d9GgFv0sBa— Atlético de Madrid (@Atleti) August 26, 2024
Лангле присоединился к "Барселоне" в 2018 году из "Севильи" за 35, 9 миллионов евро. Футболист за это время сыграл за команду 160 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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