Барселона отправила своего защитника в аренду в Атлетико

Мадридский "Атлетико" подписал контракт с центральным защитником "Барселоны" Клеманом Лангле.

29-летний француз отправляется в аренду до конца сезона 2024/25.

Clément Lenglet ya conoce el Cívitas @Metropolitano, la casa de todos los atléticos y desde hoy, su nueva casa ???? pic.twitter.com/d9GgFv0sBa — Atlético de Madrid (@Atleti) August 26, 2024

Лангле присоединился к "Барселоне" в 2018 году из "Севильи" за 35, 9 миллионов евро. Футболист за это время сыграл за команду 160 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.