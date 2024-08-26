Райо Вальекано — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Барселона" после двух побед в двух стартовых турах Примеры едет на один из наименее любимых стадионов.

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Последняя победа каталонцев на "Эстадио Вальекас" была еще в 2021 году при Лео Месси, который тогда забил. С тех пор — только ничьи да поражения. И нет, это не случайность — жесткий, контратакующий стиль "Молний" очень неудобен для "Барсы".

Дополнительный бонус к завтрашней встрече — возможные дебюты Хамеса Родригеса у одних и Дани Ольмо у других.

Кто из звездных новичков покажет себя лучше в крайне принципиальном противостоянии — узнем во вторник , 27 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало — в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Барселона Смотреть трансляцию

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