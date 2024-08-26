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Бывший защитник Барселоны может присоединиться к Сельте - Романо
Но клубу необходимо вписаться в рамки финансового фэйр-плей
Фото: Petr David Josek/Associated Press
"Сельта" уже договорилась о подписании левого защитника Маркоса Алонсо.
Как пишет Фабрицио Романо, чтобы официально оформить сделку, клубу необходимо вписаться в рамки финансового фэйр-плей. Несмотря на то, что контракт уже подписан, окончательное подтверждение перехода будет зависеть от результатов финансовой проверки.
Напомним, последним клубом игрока была "Барселона", где футболист играл с 2022 года по 1 июля 2024 года.
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