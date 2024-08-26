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"Это ложь". Агенты Неймара опровергли слухи о возможном возвращении игрока в Барселону

Испания
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ЛОЖЬ (с)

"Это ложь". Агенты Неймара опровергли слухи о возможном возвращении игрока в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агенты бразильского футболиста Неймара опровергли все слухи о возможном возвращении игрока в каталонскую "Барселону".

По их словам, информация о трансфере их клиента из саудовского клуба "Аль-Хиляля" является абсолютно неправдивой.

"Статьи о возвращении Неймара в "Барсу" - это ЛОЖЬ и неуважение к "Аль-Хилялю" и спортсмену.

У футболиста есть контракт с его клубом, и он счастлив в Эр-Рияде. Вскоре он вернется на поле, чтобы порадовать болельщиков", - говорится в заявлении.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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