"Это ложь". Агенты Неймара опровергли слухи о возможном возвращении игрока в Барселону

Агенты бразильского футболиста Неймара опровергли все слухи о возможном возвращении игрока в каталонскую "Барселону".

По их словам, информация о трансфере их клиента из саудовского клуба "Аль-Хиляля" является абсолютно неправдивой.

"Статьи о возвращении Неймара в "Барсу" - это ЛОЖЬ и неуважение к "Аль-Хилялю" и спортсмену.

У футболиста есть контракт с его клубом, и он счастлив в Эр-Рияде. Вскоре он вернется на поле, чтобы порадовать болельщиков", - говорится в заявлении.