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Примера. Вильярреал — Сельта 4:3. Шедевр, перестрелка и Субмарина на первом месте
Ураганный матч на "Эль Мадригале"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Вильярреал" и "Сельта" так начали третий тур Примеры, что зрители могут обоих только поблагодарить.
Хотя те и другие ротировали состав, матч прошел в высоком темпе, все думали про атаку, создавали и реализовывали моменты.
"Сельта" начала первой — это "возвращенец" Борха Иглесиас добил мяч в сетку после прохода Альфона и сэйва вратаря. "Желтая субмарина" ответила на это с углового — Жерар Морено сбросил, а Серхи Кардона замкнул дальнюю штангу.
После этого в матче случился шедевр — экс-каталонец Оскар Мингеса забил прямым ударом со штрафного метров с 25-ти.
2 - Óscar Mingueza is the second Celta Vigo defender to score a direct free-kick goal in @LaLigaEN since at least 2003/04, after Lucas Olaza in November 2019 against Barcelona.— OptaJose (@OptaJose) August 26, 2024
Punch. pic.twitter.com/g3PFoRSDon
Помимо голов Пино ударил в штангу, а попытку Альфона с линии ворот вынес Альбиоль — неплохой первый тайм?
Но соль в том, что второй был даже лучше!
Его ударно начал уже "Вильярреал", которому очень помогли своевременные замены от Марселино. Вышедший с лавки Тьерно Барри по полной использовал свои 195 см и замкнул подачу Кардоны — это 2:2. А еще спустя 4 минуты Николя Пепе обыграл бывшего одноклубника по "Лиллю" Жонатана Бамба, прострелил — и Жаилсон поразил свои ворота. 3:2!
В воздухе уже вовсю пахло победой хозяев, и стадион пел Yellow Submarine, когда Мингеса навесил на Старфельта, и Карл головой сравнял счет.
И на додачу — снова куча ударов, штанги, чудо-сэйвы. Ух!
А развязка? 98-я минута, ошибка юного Уго Альвареса, пенальти - и 35-летний Парехо с точки не пробивает Вильяра, но добивает мяч в ворота!
21 year old, Thierno Barry scores with his first touch just a minute after being subbed on... ????????????#CeltaVillarreal pic.twitter.com/AEqbsXWV4c— LALIGA English (@LaLigaEN) August 26, 2024
Невероятно! Всего третий тур начался, а такой матч переплюнуть будет непросто до конца сезона. В таблице "Подводники" теперь первые с 7 очками; у "Сельты" - 6 баллов, она тоже среди лидеров.
3-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Сельта" - 4:3
Голы: Серхи Кардона, 26, Барри, 60, Жаилсон, 64 (автогол), Парехо, 90+8 — Борха Иглесиас, 12, Мингеса, 31, Старфельт, 80
"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Байи (Логан Кошта, 58), Серхи Кардона — Пино (Пепе, 59), Комесанья, Парехо, Баэна (Гейе, 70) — Жерар Морено (Айосе Перес, 46), Данжума (Барри, 59)
"Сельта": Вильяр — Жаилсон, Старфельт, Манкильо (Сведберг, 70) — Мингеса, Дамиан Родригес, Мориба (Бельтран, 58), Каррейра (Уго Альварес, 58) — Альфон (Аспас, 70), Борха Иглесиас (Дувикас, 74), Бамба
Предупреждения: Фемения, 55, Альбиоль, 80, Гейе, 85, Пепе, 90+10 — Мориба, 52, Сведберг, 88, Уго Альварес, 90+7
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