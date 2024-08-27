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Примера. Вильярреал — Сельта 4:3. Шедевр, перестрелка и Субмарина на первом месте

Испания

Ураганный матч на "Эль Мадригале"

Примера. Вильярреал — Сельта 4:3. Шедевр, перестрелка и Субмарина на первом месте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" и "Сельта" так начали третий тур Примеры, что зрители могут обоих только поблагодарить.

Хотя те и другие ротировали состав, матч прошел в высоком темпе, все думали про атаку, создавали и реализовывали моменты.

"Сельта" начала первой — это "возвращенец" Борха Иглесиас добил мяч в сетку после прохода Альфона и сэйва вратаря. "Желтая субмарина" ответила на это с углового — Жерар Морено сбросил, а Серхи Кардона замкнул дальнюю штангу.

После этого в матче случился шедевр — экс-каталонец Оскар Мингеса забил прямым ударом со штрафного метров с 25-ти.

Помимо голов Пино ударил в штангу, а попытку Альфона с линии ворот вынес Альбиоль — неплохой первый тайм?

Но соль в том, что второй был даже лучше!

Его ударно начал уже "Вильярреал", которому очень помогли своевременные замены от Марселино. Вышедший с лавки Тьерно Барри по полной использовал свои 195 см и замкнул подачу Кардоны — это 2:2. А еще спустя 4 минуты Николя Пепе обыграл бывшего одноклубника по "Лиллю" Жонатана Бамба, прострелил — и Жаилсон поразил свои ворота. 3:2!

В воздухе уже вовсю пахло победой хозяев, и стадион пел Yellow Submarine, когда Мингеса навесил на Старфельта, и Карл головой сравнял счет.

И на додачу — снова куча ударов, штанги, чудо-сэйвы. Ух!

А развязка? 98-я минута, ошибка юного Уго Альвареса, пенальти - и 35-летний Парехо с точки не пробивает Вильяра, но добивает мяч в ворота!

Невероятно! Всего третий тур начался, а такой матч переплюнуть будет непросто до конца сезона. В таблице "Подводники" теперь первые с 7 очками; у "Сельты" - 6 баллов, она тоже среди лидеров.

3-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Сельта" - 4:3

Голы: Серхи Кардона, 26, Барри, 60, Жаилсон, 64 (автогол), Парехо, 90+8 — Борха Иглесиас, 12, Мингеса, 31, Старфельт, 80

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Байи (Логан Кошта, 58), Серхи Кардона — Пино (Пепе, 59), Комесанья, Парехо, Баэна (Гейе, 70) — Жерар Морено (Айосе Перес, 46), Данжума (Барри, 59)

"Сельта": Вильяр — Жаилсон, Старфельт, Манкильо (Сведберг, 70) — Мингеса, Дамиан Родригес, Мориба (Бельтран, 58), Каррейра (Уго Альварес, 58) — Альфон (Аспас, 70), Борха Иглесиас (Дувикас, 74), Бамба

Предупреждения: Фемения, 55, Альбиоль, 80, Гейе, 85, Пепе, 90+10 — Мориба, 52, Сведберг, 88, Уго Альварес, 90+7

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Комментарии
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Вarcelinius
27.08.2024 в 00:41
Ого!
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Вarcelinius
27.08.2024 в 00:41
Ого!
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Morphyk7 (Черновцы)
27.08.2024 в 00:35
Давно я такого не дивився
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