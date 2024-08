Примера. Вильярреал — Сельта 4:3. Шедевр, перестрелка и Субмарина на первом месте

"Вильярреал" и "Сельта" так начали третий тур Примеры, что зрители могут обоих только поблагодарить.

Хотя те и другие ротировали состав, матч прошел в высоком темпе, все думали про атаку, создавали и реализовывали моменты.

"Сельта" начала первой — это "возвращенец" Борха Иглесиас добил мяч в сетку после прохода Альфона и сэйва вратаря. "Желтая субмарина" ответила на это с углового — Жерар Морено сбросил, а Серхи Кардона замкнул дальнюю штангу.

После этого в матче случился шедевр — экс-каталонец Оскар Мингеса забил прямым ударом со штрафного метров с 25-ти.

2 - Óscar Mingueza is the second Celta Vigo defender to score a direct free-kick goal in @LaLigaEN since at least 2003/04, after Lucas Olaza in November 2019 against Barcelona.



