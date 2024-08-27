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Семь голов в первом матче третьего тура Ла Лиги. Вильярреал - Сельта 4:3. Видео голов и обзор матча
Эпичная развязка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" минимально переиграл на домашнем стадионе "Сельту" в рамках третьего тура чемпионата Испании.
Победный гол на 90+10 минуте забил Дани Парехо.
Благодаря этой победе "Вильярреал" вышел на единоличное первое место Ла Лиги.
3-й тур Ла Лиги. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Сельта" - 4:3
Голы: Серхи Кардона, 26, Барри, 60, Жаилсон, 64 (автогол), Парехо, 90+10 — Борха Иглесиас, 12, Мингеса, 31, Старфельт, 80
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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