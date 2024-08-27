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Барселона официально зарегистрировала Ольмо. Когда дебют?
Свершилось
Barcelona
"Барселона" зарегистрировала полузащитника Дани Ольмо.
Испанский футболист впервые попал в заявку "сине-гранатовых" на официальный матч.
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Таким образом, дебют Дани за "Барсу" может состояться сегодня, 27 августа, в выездной игре против "Райо Вальекано" в третьем туре Ла Лиги.
Напомним, Ольмо перешёл этим летом в "Барселону" из "Лейпцига" за 55 млн. евро без учёта бонусов.
???? ????????????????????????????????????????????????— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 27, 2024
✈️ #RayoBarça pic.twitter.com/SAj413g3Zs
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Источник:Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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