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Винисиус: Реал хочет наконец завоевать требл
Новая цель "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор рассказал об амбициях мадридского клуба в новом сезоне.
"Кубок Испании всегда отдаляет нас от возможности завоевать требл, потому что в январе, когда проводится больше всего игр, приходится играть с очень сильными командами. Поэтому кубковые соревнования в конечном итоге немного усложняют ситуацию.
Сначала идёт Лига чемпионов, самое сложное соревнование, за ней следует Ла Лига, а затем Кубок. В каждом турнире есть свое собственное давление, потому что ценность Лиги чемпионов заключается в том, что именно здесь "Реал Мадрид" всегда хочет побеждать. И не только игроки, но и болельщики требуют от нас победы в этом соревновании. Но наша цель сейчас — попытаться выиграть везде, где мы принимаем участие, и, наконец, завоевать требл", - сказал бразилец в интервью CNN.
29-го августа "Реал" сыграет на выезде с "Лас-Пальмасом" в третьем туре Ла Лиги.
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