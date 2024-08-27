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Винисиус: Реал хочет наконец завоевать требл

Испания

Новая цель "сливочных"

Винисиус: Реал хочет наконец завоевать требл

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор рассказал об амбициях мадридского клуба в новом сезоне.

"Кубок Испании всегда отдаляет нас от возможности завоевать требл, потому что в январе, когда проводится больше всего игр, приходится играть с очень сильными командами. Поэтому кубковые соревнования в конечном итоге немного усложняют ситуацию.

Сначала идёт Лига чемпионов, самое сложное соревнование, за ней следует Ла Лига, а затем Кубок. В каждом турнире есть свое собственное давление, потому что ценность Лиги чемпионов заключается в том, что именно здесь "Реал Мадрид" всегда хочет побеждать. И не только игроки, но и болельщики требуют от нас победы в этом соревновании. Но наша цель сейчас — попытаться выиграть везде, где мы принимаем участие, и, наконец, завоевать требл", - сказал бразилец в интервью CNN.

29-го августа "Реал" сыграет на выезде с "Лас-Пальмасом" в третьем туре Ла Лиги.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор CNN
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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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