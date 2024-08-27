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Райо Вальекано - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Райо Вальекано - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Барселона” после двух побед на старте чемпионата едет на один из наболее неприятных для себя стадионов в Испании.
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"Райо" может быть далеко не топом, но конкретно против каталонцев, да еще и дома, эта команда играть умеет. Не пропустите этот матч! Тем более, завтра на "Вальекасе" нас ждет дебют Хамеса Родригеса — давненько испанские середняки не подписывали игроков такого калибра.
Примера. 3-й тур
27 августа. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Райо Вальєкано - БарселонаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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