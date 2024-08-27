Райо Вальекано - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона” после двух побед на старте чемпионата едет на один из наболее неприятных для себя стадионов в Испании.

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"Райо" может быть далеко не топом, но конкретно против каталонцев, да еще и дома, эта команда играть умеет. Не пропустите этот матч! Тем более, завтра на "Вальекасе" нас ждет дебют Хамеса Родригеса — давненько испанские середняки не подписывали игроков такого калибра.

Примера. 3-й тур

27 августа. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2