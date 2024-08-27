Реал присмотрел в Лондоне замену Лунину

Мадридский " Реал " проявляет интерес к 22-летнему эстонскому киперу лондонского "Арсенала" Карлу Хейнцу, сообщает испанское издание todofichajes.

Как пишет источник, мадридцы видят в футболисте один из вариантов для замены украинца Андрея Лунина, который, вероятно, покинет королевский клуб следующим летом.

Отметим, что в прошлом сезоне Хейнц играл в аренде в "Вальядолиде", где провел 2 матча в чемпионате Испании.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.