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Атлетико Мадрид арендовал голкипера Аталанты

Испания

Официально

Атлетико Мадрид арендовал голкипера Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" официально объявил о подписании 30-летнего аргентинского голкипера Хуана Муссо из "Аталанты".

Игрок переходит к испанскому гранду на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Муссо присоединился к "Аталанте" в 2021 году из "Удинезе" за 20,5 миллионов евро. Голкипер всего провел за итальянский клуб 99 матчей, из которых 32 поединка отыграл на ноль.

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Источник:
Atleti
Опубликовал: Екатерина Власова
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