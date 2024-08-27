Атлетико Мадрид арендовал голкипера Аталанты

Мадридский "Атлетико" официально объявил о подписании 30-летнего аргентинского голкипера Хуана Муссо из "Аталанты".

Игрок переходит к испанскому гранду на правах аренды с обязательным правом выкупа.

???????????? ¡Juan Musso ya está aquí! pic.twitter.com/ZVrFNcrfI3 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2024

Муссо присоединился к "Аталанте" в 2021 году из "Удинезе" за 20,5 миллионов евро. Голкипер всего провел за итальянский клуб 99 матчей, из которых 32 поединка отыграл на ноль.