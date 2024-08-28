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Примера. Райо Вальекано — Барселона 1:2. Идеальный дебют Дани Ольмо

Испания

Кроме того, "Мальорка" выстояла против "Севильи"

Примера. Райо Вальекано — Барселона 1:2. Идеальный дебют Дани Ольмо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не побеждала на "Вальекасе" с 2021 года, а в Ла Лиге — и подавно с 2018-го. И вот свершилось.

Поначалу, правда, в это слабо верилось — старт матча остался за "Райо".

Тер Штеген отбил один удар Лопеса на старте, но когда де Фрутос с фланга выложил мяч Унаи под удар — кипер был бессилен. Кроме того, прессинг "Молний" просто уничтожал всю игру "Барсы", которая очень рассчитывала на Ямаля, но того прикрывали особенно жестко.

Перерыв наступил очень вовремя для "Барсы", которая не знала, что делать. Команде была полезна беседа с Фликом, а еще больше — выход новичка Дани Ольмо. С ним игра гостей преобразилась, и "Райо" начал страдать.

"Барса" вдавила хозяев в их ворота, убила всю контригру мадридцев — и выдержать в таком футболе было слишком сложно.

Ольмо первым приложился издали — перекладина. Затем были моменты Рафиньи и, наконец, гол Педри, которому ассистировал все тот же Раф — защита за ним не успевала хронически.

Когда Левандовский забил с близкого расстояния после сэйва Карденаса на 72-й минуте, игроки "Райо" уже сдались, но их внезапно выручил ВАР — там увидели фол в развитии атаки.

Впрочем, никакие судьи не могли спасти "Райо", когда "Барса" играла так хорошо. Еще одна фланговая атака, Ямаль отдал на Ольмо — и Дани показал качество, которого так не хватало Феррану в первом тайме.

Таким образом, третья победа "Барсы" в Ла Лиге — и третья со счетом 2:1. Но кто назовет игру команды Флика неуверенной? Только на последних минутах, но так часто бывает.

У "Райо" тоже достойные за его мерками 4 очка, а что касается сегодняшнего — видимо, слишком рьяно "Молнии" начали матч. На второй тайм у них уже не хватило сил.

3-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:2

Голы: Унаи Лопес, 9 — Педри, 60, Ольмо, 82

"Райо Вальекано": Карденас — Балью, Лежен, Мумин, Эспино — Унаи Лопес (Сисс, 56), Валентин (Чаваррия, 69) — де Фрутос (Нтека, 64), Паласон, Альваро Гарсия (Эмбарба, 56) — Камельо (Гумбау, 64)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин (Бальде, 65) — Берналь, Педри (Фермин Лопес, 90+1) — Ямаль (Виктор, 90+6), Рафинья, Ферран Торрес (Ольмо, 46) — Левандовский

Предупреждения: Паласон, 45+1, Мумин, 71, Сисс, 88 - Берналь, 90+3

Неплохой матч выдали команды, если учесть, что счет 0:0.

Понравилось обновленное атакующее трио "Севильи" - африканцы Иэначо и Эджуке добавили ему остроты и ударов. Первые 60 минут только гости угрожали воротам, подавляя соперников. Лукебакьо, Кармона и, особенно, Соу могли забить.

"Мальорка" же битый час стояла в обороне, но затем словно по сигналу поднялась в атаку, и вскоре уже Мурики получил стопроцентный шанс благодаря рикошету, но не переиграл Нюланда в ближнем бою.

Еще одно важное событие — удаление Сауля. Никакой грубости не было — хавбек "Севильи" сказал арбитру пару раз, что "он ужасен", и Муньис Руис решил, что это тянет на красную.

Безусловно, "Нервион" уже завтра подаст протест. Тем временем в таблице у него, как и у "Мальорки", всего 2 балла.

3-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Севилья" - 0:0

"Мальорка": Роман — Маффео, Вальент, Раильо, Мохика — Саму Кошта, Морланес (Маскарель, 73), Дардер (Доменек, 82) — Антонио Санчес (Дани Родригес, 65), Мурики (Абдон, 82), Ларин (Асано, 65)

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Гудель (Маркао, 70), Педроса — Соу, Локонга (Хуанлу, 63), Сауль — Лукебакьо (Навас, 70), Иэначо (Ромеро, 62), Эджуке (Агуме, 90+2)

Предупреждение: Соу, 88

Удаление: Сауль, 89

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 01:12
Заепало это барино село... все выигрывает и выигрывает... пора холопов на место ставить
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0
2
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Комментарии 6
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жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 01:12
Заепало это барино село... все выигрывает и выигрывает... пора холопов на место ставить
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0
2
Море23 (Одесса)
28.08.2024 в 01:11
Судья тащил райо все игру .отменил гол .не поставил пенальти в ворота райо.и прибавил хрен знает сколько в надежде что райо забьет .дело Переса живёт
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2
1
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Spokoyno (Київ)
28.08.2024 в 00:50
Чергова перемога Барселони на класі! Особливо у другому таймі коли суперник трошки набігався РЕАЛьно навіть смугастеньки нічого не змогли наVARиnи Наступ на кант підставленого бутса то страшне порушення, а відвертий удар прямою ногою в литку Педрі то нормально лише жовта!
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2
1
sasha popov (Новомосковськ)
28.08.2024 в 00:42
ОООООЛЬМО!!!!!!!!ну и Киеву респект
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3
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2024 в 00:37
Барса Всех барселонцев с победой Брат, с днем рождения тебя и Барса присоединяется
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3
1
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жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 01:13
сдохни п и дар!!!
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