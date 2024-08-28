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Президент Райо хочет подписать экс-форварда Барселоны в честь 100-летнего юбилея клуба

Испания
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Президент Райо хочет подписать экс-форварда Барселоны в честь 100-летнего юбилея клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мемфис Депай попал в сферу интересов "пчел". Президент столичной команды хотел бы пригласить нидерландского форварда и приурочить появление звездного новичка к 100-летию основания клуба.

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Нападающий провел в "Барселоне" 1,5 года (16 результативных действий, 42 встречи), после чего столько же времени играл в "Атлетико" (15 баллов по системе гол+пас, 40 матчей). В настоящее время Мемфис находится в статусе свободного агента.

"Райо Вальекано" основан в 1924 году. "Гордость рабочего класса" дебютировала в Ла Лиге 1977/78 и сыграла в элите Испании 22 сезона.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Симченко
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