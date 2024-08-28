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Кандидат в президенты Барселоны: Лапорта должен уйти в отставку. Он – проблема для будущего клуба
Типичные слова от конкурента в борьбе за должность
Фото - Redes
Бизнесмен Жорди Фарре считает, что "сине-гранатовым" пора что-то менять и начинать нужно с нового президента.
"Лапорта должен уйти в отставку, он является проблемой для будущего "Барселоны". Я поговорю с сосьос (зарегистрированные фанаты клуба, которые имеют акции – прим.), чтобы узнать, что они чувствуют и чего хотят. Если сосьос попросят выразить недоверие, я сделаю это", – заявил предприниматель.
Добавим, что Жорди уже пытался выиграть выборы в 2015 и 2021 годах, но безуспешно. Также Фарре поддерживает независимость Каталонии.
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