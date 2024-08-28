Флик: У Барселоны 9 очков из 9, но работа еще не сделана

Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал волевую победу над "Райо Вальекано" (2:1) в третьем туре Ла Лиги.

"В начале второго тайма мы были хороши. Главная причина - выход на поле Дани Ольмо. Он отлично справляется с мячом и прессингует без мяча. Он изменил ход игры во второй половине встречи.

Мы хорошо контролировали мяч во втором тайме. Владение мячом - это очень безопасно, и в этом плане мы преуспеваем.

Мы проанализируем весь матч в преддверии субботы. У нас 9 очков из 9, но работа еще не сделана. На данный момент нужно улучшить игру в первом тайме", - цитирует специалиста Jijantes.