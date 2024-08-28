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Флик: У Барселоны 9 очков из 9, но работа еще не сделана
Комментарий немца после трудного поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал волевую победу над "Райо Вальекано" (2:1) в третьем туре Ла Лиги. "В начале второго тайма мы были хороши. Главная причина - выход на поле Дани Ольмо. Он отлично справляется с мячом и прессингует без мяча. Он изменил ход игры во второй половине встречи. Мы хорошо контролировали мяч во втором тайме. Владение мячом - это очень безопасно, и в этом плане мы преуспеваем. Мы проанализируем весь матч в преддверии субботы. У нас 9 очков из 9, но работа еще не сделана. На данный момент нужно улучшить игру в первом тайме", - цитирует специалиста Jijantes.
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Источник:Jijantes
Опубликовал: Александр Бураков
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